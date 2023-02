Dal dating show di Maria De Filippi, fino alla storia d’amore con Pago, iniziata, finita e ancora ricominciata, con in mezzo diversi reality: ecco la storia di Serena Enardu.

Tanti ricorderanno Serena Enardu, che nel 2007 è diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne. La ragazza aveva deciso di cercare l’amore grazie alla possibilità offerta dalla redazione di Maria De Filippi, ma non ha avuto molta fortuna. Negli anni, in molti si sono appassionati alle sue vicende sentimentali, soprattutto al suo tira e molla con il ragazzo che le ha rubato il cuore davanti alle telecamere, ovvero Pago. In mezzo rotture, confronti di coppia, come successo a Temptation Island Vip 2019, poi riavvicinamenti e riallontanamenti, al GF VIP 2020 ad esempio… Alla fine del 2022, sebbene tutto, sono tornati insieme. Ma andiamo con ordine e scopriamo di più…

La biografia di Serena Enardu: chi è?

Nata a Quartu Sant’Elena (Cagliari) il 19 luglio 1976, sotto il segno zodiacale del Cancro, Serena Enardu ha una sorella gemella che si chiama Elga e un fratello di 6 anni più grande, Gianfranco. Si è diplomata in ragioneria e ha iniziato subito a darsi da fare, per avere una sua indipendenza economica. Per qualche anno ha lavorato in un centro di telefonia e poi ne ha aperto uno tutto suo. Nel frattempo ha iniziato la sua carriera televisiva.

Serena ha girato alcuni spot pubblicitari in compagnia di sua sorella, e ha condotto diverse trasmissioni di emittenti locali. Anche dopo il successo a Uomini e Donne ha continuato a frequentare l’ambiente televisivo. Ad esempio, nel 2011 lei ed Elga Enardu hanno affiancato Christian Cocco come inviate a Striscia la Notizia. Addirittura, nel 2015 le sorelle hanno fatto parte del cast di Zoolander 2, al fianco di Ben Stiller e Owen Wilson.

Serena Enardu: la vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che in giovane età ha avuto un’importante relazione da cui è nato suo figlio Tommaso. Conclusasi questa storia, Serena ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore. E così, nel 2007 è approdata sul trono assieme alla “collega” Angela Artosin. Entrambe sembravano prese dallo stesso corteggiatore, Giovanni Conversano.

Proprio a causa di questa rivalità, Serena Enardu ha abbandonato il trono senza fare la sua scelta. Giovanni è diventato tronista pochi mesi dopo, e si è ritrovato davanti nientemeno che Serena, pronta a corteggiarlo. I due hanno deciso di lasciare subito la trasmissione insieme per frequentarsi lontano dalle telecamere.

Purtroppo, la storia tra Serena e Giovanni non è stata molto felice. Tra alti e bassi, hanno portato avanti la relazione per 3 anni, ma nel 2009 si sono lasciati definitivamente per colpa di un tradimento del ragazzo.

Serena Enardu e Pago: la storia d’amore

Dopo qualche anno in cui il gossip le ha affibbiato molti flirt, la Enardu ha incontrato il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago (ex di Miriana Trevisan, da cui ha avuto un figlio). Da quel momento, i due si sono fidanzati, come dimostravano anche le foto che Serena pubblicava spesso sul suo profilo Instagram.

Serena e Pago, nel 2019, hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip. Un reality decisamente movimentato per i due, dato che all’ultimo falò la coppia ha deciso di uscire separata.

Ma poi, colpo di scena, durante il Gf Vip del 2020 i due si sono riappacificati. Pago era un concorrente, Serena lo è diventato qualche settimana dopo: e i due sono tornati insieme.

Nel maggio del 2020 nuovo dietrofront: Serena ha annunciato la fine della storia. Un tira e molla continuo tra di loro, che però non è più stato al centro del palcoscenico televisivo in seguito. Alcuni anni dopo, nel settembre del 2022, alcune indiscrezioni parlavano di un nuovo riavvicinamento tra loro. Sono tornati insieme nel dicembre dello stesso anno, come testimoniava una storia di Instagram di Pago che recitava: “Ci sono cascato di nuovo“.

Nel gennaio 2023 i due, intervistati da Chi, hanno ammesso la volontà di volersi sposare in futuro. “Adesso si fa sul serio. Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più. Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato” ha detto Pago nell’intervista.

3 curiosità su Serena Enardu

-Soffre di una malattia chiamata gigantomastia: il suo seno continua a crescere, a causa di un’eccessiva sensibilità agli ormoni. Si è già sottoposta ad alcuni interventi di mastoplastica riduttiva per far fronte alle conseguenze di questo disturbo.

-Adora gli animali e spesso si scatta foto in compagnia del cagnolino di sua sorella, che si chiama Giulio.

-Ama viaggiare e, in particolar modo, le piace il mare.

Dove abita Serena Enardu?

Serena abita nella sua Sardegna insieme al figlio Tommaso. Non sembrano esserci molte informazioni però sulla sua abitazione o sul suo patrimonio.

Dagli scatti (alcuni poi rimossi) che posta sui social però emerge una cosa: la casa di Serena Enardu è tutta i sui toni del bianco e del crema. Moderna e minimal viene impreziosita da alcuni oggetti più particolari come il divano damascato in vellutino.

