Dopo essere diventato papà bis, Pierpaolo Pretelli ha aggiornato i fan sulla sua nuova vita insieme a Giulia Salemi e il piccolo Kian.

Se da una parte Giulia Salemi ha deciso di staccare un po’ la spina dopo l’arrivo del piccolo Kian, dall’altra Pierpaolo Pretelli, diventato papà bis, è apparso a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo per raccontare le sue emozioni per l’arrivo del bebè, il secondo appunto per lui, e dare qualche curioso aneddoto relativamente al parto della sua dolce metà e non solo.

Pierpaolo Pretelli: il racconto del parto di Giulia Salemi

Ospite del salotto di Rai 1 de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Pierpaolo Pretelli ha raccontato come sta procedendo la paternità bis con il figlio arrivato con Giulia Salemi, il piccolo Kian.

Il ragazzo ha ammesso di essere ormai “cintura nera di cambio di pannolini” e ha rivelato di essere molto attento alle esigenze del piccolo, come “il ruttino”.

Non solo. Pretelli ha snocciolato qualche aneddoto relativamente al giorno del parto. “Io ero presente in sala parto. Per me è stata un’emozione fortissima. E poi l’ho trovato giusto: volevo essere di supporto per Giulia”, ha aggiunto ancora il noto volto televisivo.

La famiglia si allarga: la domanda sulla femminuccia

Sempre a ‘La Volta Buona‘, Pretelli ha raccontato un altro retroscena legato alle fasi successive del parto della Salemi. In particolare ad una domanda che ha fatto alla sua dolce metà dopo l’arrivo di Kian.

Pierpaolo ha svelato di aver domandato alla bella Giulia se ora sarebbe stata pronta anche secondo figlio e nello specifico ad una femminuccia. “Ora facciamo una femminuccia (ride ndr). No scherzo scherzo. Ma io gliel’ho chiesto (se volesse il secondo figlio ndr) e lei mi ha risposto subito di sì. Non me l’aspettavo mi ha dimostrato che realmente lo vorrà”, ha dichiarato il ragazzo. La famiglia, a quanto pare, è destinata ad allargarsi. Senza considerare il primo figlio di Pretelli che, anche se vive lontano da lui, ha conosciuto Kian tramite videochiamata.