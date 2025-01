Giulia Salemi racconta i suoi primi giorni da mamma con il piccolo Kian: come ha deciso di vivere i primi giorni da neomamma.

Giulia Salemi, influencer e star dei social, è diventata mamma il 10 gennaio 2025, giorno in cui ha dato alla luce il piccolo Kian, il primo figlio avuto con il compagno Pierpaolo Pretelli.

Da allora la coppia ha deciso di prendersi del tempo per vivere questo nuovo capitolo della loro vita lontano dai riflettori.

Dopo la nascita del bambino, Giulia ha scelto di non condividere immediatamente la notizia per dare priorità alla sua vita privata e al momento che stava vivendo. Adesso l’influencer ha scelto di rompere il silenzio per spiegare il motivo del suo silenzio social.

Giulia Salemi: il silenzio social dopo la nascita di Kian

“Mi sto godendo ogni secondo al massimo, è il momento più importante della mia vita” ha dichiarato la Salemi in un’intervista sui social in cui ha rivelato di essere completamente immersa nella sua “bolla” familiare.

Giulia Salemi ha spiegato che la sua assenza dai social media è stata una scelta consapevole. “Sono assente perché sono assorbita dal mio ruolo di mamma” ha detto, aggiungendo di non aver letto i messaggi dei suoi fan.

L’influencer ha enfatizzato l’importanza di godersi ogni istante del suo nuovo ruolo per dedicarsi totalmente al figlio e al compagno Pierpaolo Pretelli.

Nel post pubblicato dopo l’annuncio della nascita, la coppia ha ringraziato i loro follower per l’affetto dimostrato, ma ha chiarito che il momento della maternità e paternità richiede una pausa per concentrarsi sulla famiglia.

Giulia Salemi: nuovi progetti per il futuro

Nonostante la gioia del nuovo arrivato, Giulia Salemi ha già in programma di tornare al lavoro e riprendere la sua carriera. Ha dichiarato che presto avrà nuovi progetti da condividere con i suoi follower.

Con il piccolo Kian tra le braccia e Pierpaolo al suo fianco, Giulia Salemi si appresta a vivere una nuova fase della sua vita, all’insegna dell’amore e della famiglia. Non resta che aspettare di vedere quali sorprese la influencer riserverà ai suoi follower nei prossimi mesi.