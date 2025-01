Un “serpente” al dito: spunta un misterioso anello per Chiara Ferragni

Un misterioso anello sull’anulare di Chiara Ferragni: il dettaglio che non è passato inosservato da parte di Giovanni Tronchetti Provera.

Potrebbero esserci novità in tema amore per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Pare, infatti, che sull’anulare della nota influencer sia spuntato un misterioso anello, frutto di un regalo dell’imprenditore. Il dettaglio non è passato inosservato al settimanale Oggi che ha fatto notare la news con sguardo al futuro…

Chiara Ferragni, il misterioso anello al dito

Che il rapporto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stia andando avanti è noto. Quello che però nessuno si aspettava e che tra i due le cose potessero già essere molto avanti. Al punto da far pensare ad uno step molto importante.

Chiara Ferragni

In questa ottica, come riportato da Oggi, al dito anulare della influencer sarebbe apparso un misterioso e vistoso anello a forma di serpente di un noto marchio di gioielli.

Secondo qualcuno si tratterebbe di un regalo ufficiale da parte di Tronchetti Provera che andrebbe a confermare il fatto che la relazione stia procedendo a gonfie vele e si stia facendo sempre più seria. Il media lo ha definito un anello un po’ “rock”.

In questo senso, va detto, la Ferragni non ha commentato i rumors e non ha dato particolari informazioni in merito al prezioso gioiello.

Le voci di gravidanza

Il tema anello rientra perfettamente nell’ottica della relazione che sta procedendo benissimo tra i due e andrebbe anche ad inserirsi nel contesto di rumors e indiscrezioni a proposito di una ipotetica gravidanza della bella Chiara.

In questo senso, però, era stata la diretta interessata a smentire tramite Dagospia: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. Erano state queste le sue parole per smentire il tutto ma non per mettere a tacere completamente le voci.