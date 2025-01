Stefano De Martino “brillo” fuori da un locale: il video fa il giro del web

Momento davvero curioso per Stefano De Martino che è stato pizzicato da alcune fan all’uscita da un locale mentre era un po’ “brillo”.

Stefano De Martino è tornato protagonista sui social, ma questa volta non per il suo lavoro in televisione o per le vicende personali. Un video condiviso su TikTok lo ha immortalato in un momento di leggerezza fuori da un locale, probabilmente dopo una serata di relax tra amici e qualche bicchiere di troppo.

Stefano De Martino “brillo” con alcune fan

Come detto, in queste ore, sul web è diventato virale un filmato relativo a Stefano De Martino in compagnia di alcune fan fuori da un locale. Il noto conduttore di Affari Tuoi è parso leggermente “brillo” destando grande simpatia.

Stefano De Martino

Nel filmato, ormai virale con migliaia di visualizzazioni, il conduttore è apparso sorridente e disponibile. Nonostante un evidente stato di euforia, De Martino non ha perso il suo charme, fermandosi per scattare selfie e chiacchierare con i fan. Tra i commenti al video spiccano battute ironiche come: “Un brindisi di troppo non guasta” e “Anche brillo rimane sempre il nostro Stefano nazionale!”.

Le altre reazioni al video virale

Girato all’uscita di un locale, il video ha scatenato l’ilarità del web, dando vita ad una serie di reazioni e commenti divertiti. “È confortante vedere che anche i VIP si concedono serate come le nostre”, ha scherzato una fan, sottolineando la naturalezza del conduttore. “Uno di noi ma sempre disponibile nonostante tutto”, ha fatto notare un altro utente.

La clip in questione, va detto, non è datata anche se è stata pubblicata solamente un giorno fa da colei che sembra essere stata protagonista insieme al presentatore di Rai 1.

Ad ogni modo, De Martino, già amato per la sua genuinità, si è dimostrato ancora una volta alla mano, conquistando ulteriormente il pubblico. La scena, lungi dall’essere imbarazzante, ha confermato il suo legame speciale con i fan, che continuano a sostenerlo con entusiasmo in ogni circostanza, anche in quelle più “brille”…