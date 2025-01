Carlo Conti sta piano piano delineando tutti i dettagli per il Festival di Sanremo 2025: l’annuncio su Damiano David.

Si avvicina sempre di più il momento del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, sta piano piano svelando tutti i dettagli del grande evento. In queste ore, dopo aver annunciato Jovanotti super ospite per una serata, ecco le parole che riguardano Damiano David, frontman dei Maneskin.

Damiano David a Sanremo 2025: l’annuncio

Carlo Conti ha fatto un nuovo importante annuncio in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025. Il presentatore e direttore artistico, infatti, ha comunicato che alla kermesse musicale di febbraio sarà presente Damiano David, frontman dei Maneskin.

Damiano David

Il conduttore ha comunicato la notizia dopo aver fatto ascoltare in anteprima le canzoni in gara alla stampa. David sarà super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Dopo Jovanotti (l’11 febbraio), sarà il frontman dei Maneskin, che sta portando avanti anche la carriera da solista, a salire sul palco dell’Ariston nella serata di mercoledì 12 febbraio.

Il ritorno all’Ariston

Per David sarà un graditissimo ritorno a Sanremo a distanza di quattro anni da quel 2021 quando, insieme al gruppo dei Maneskin, vinse appunto il Festival con ‘Zitti e buoni’ e approdò anche all’Eurovision Song Contest.

Ora, da capire se David porterà sul palco dell’Ariston qualche novità da solista o meno. Ad ogni modo, il cantante sarà protagonista della seconda serata condotta da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio al fianco del direttore artistico Carlo Conti.

Jovanotti primo super ospite

In attesa di parole ufficiali di Damiano David, era stato Jovanotti, dopo l’annuncio di Conti, ad uscire allo scoperto svelando tutta la sua gioia per essere stato invitato alla kermesse musicale. “Carlo Conti mi ha invitato al suo Sanremo e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché come dice Pippo “Sanremo é Sanremo” e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla […]”, le parole di Jova su Instagram in un post.