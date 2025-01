“Solo per vincere”: Stefania Orlando è una furia al Grande Fratello

Alta tensione al Grande Fratello con Stefania Orlando che si è presa la scena con un duro sfogo indirizzato a due coinquilini.

Scintille nella Casa del Grande Fratello con Stefania Orlando protagonista di un accesso botta e risposta con altri due coinquilini. In particolare, la soubrette si è arrabbiata per determinate dinamiche che vedono coinvolti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accusati, senza troppi giri di parole, di fare “scenate” al fine di andare a vincere.

Lo sfogo di Stefania Orlando al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello è tempo di resa dei conti per Stefania Orlando, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La bionda soubrette, infatti, ha manifestato del fastidio per le continue liti e scenate della coppia, accusata, di fatto, di fingere per mettersi in mostra con l’intento di arrivare fino alla finale e vincere.

“Siete sempre al centro di questa casa. Non è una cosa normale. Ieri sera stavate litigando e sembrava un copione scritto”, ha esordito la Orlando. “Mi è sembrata una cosa un po’ too much. Siete andati alle 2 e mezza di notte al centro della casa… Poi qualche ora dopo, baci e abbracci”.

“Ora ovviamente nominatemi a pioggia, ma almeno dico quello che penso”, lo sfogo della donna che ha trovato diversi commenti favorevoli da parte di telespettatori e utenti del web che la pensano come lei in merito all’esasperazione di certi comportamenti solo con l’intento di arrivare fino alla fine del reality per vincere.

La replica di Shaila e Lorenzo

Dal canto suo, la Gatta ha voluto rispondere alla Orlando non immediatamente ma dopo, spiegandosi con altri coinquilini: “Ma giustificarmi di cosa? Che una coppia vi spaventa? Perché la verità è che la coppia vi spaventa perché siamo due persone con carisma, questa è la verità. Mi fa anche onore questa roba”, ha detto l’ex Velina.

E ancora: “Si devono attaccare a noi per dire qualcosa altrimenti non c’è contenuto. La verità è che noi siamo rumorosi di natura, due pazzi che ieri hanno sbagliato. Io non faccio l’attrice nella vita”.