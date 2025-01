Sandra Milo, l’emozionante ricordo del figlio in diretta tv

Ormai è passato un anno dalla scomparsa di Sandra Milo, suo figlio Ciro De Lollis l’ha ricordata in modo molto intimo in tv.

Un anno è ormai passato dalla morte della mitica Sandra Milo e gli omaggi non stanno mancando. Allo stesso modo i ricordi della donna, come quello di sua figlia Azzurra qualche tempo fa, non si sono fatti attendere. L’ultimo è arrivato da parte del figlio, Ciro De Lollis, che a ‘La Volta Buona’, su Rai 1, ha voluto parlare dei sentimenti di sofferenza che ancora oggi prova dopo la perdita della mamma.

Sandra Milo, il ricordo del figlio in tv

Intervenuto come ospite a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo, il figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis, ha parlato a lungo della madre sottolineando diversi aspetti tra cui quelli molto delicati e intimi riguardo la sua sofferenza dopo la dipartita della madre.

Sandra Milo – www.donnaglamour.it

“È passato già un anno ma per me è come se fosse solo passato un mese“, ha spiegato subito l’uomo parlando della morte della Milo. “Ci sono cose che vorrei dire a mamma e non posso farlo. Mi arriva una telefonata sul cellulare, mi appare mamma col cuoricino. Era una telefonata di mia sorella Azzurra. Ogni tanto mi chiama col telefono di mamma quando il suo è scarico”.

La sofferenza e il dettaglio sui filmati

Il figlio della Milo ha poi proseguito sottolineando come pensare alla madre e soprattutto rivederla in alcuni filmati o audio gli provochi grande tristezza e sofferenza. “Non mi aiuta sentirla, anche se mi fa piacere”, ha detto. “Mi sono emozionato e pensavo di essere più forte. L’emozione è ancora tanta”, ha aggiunto dopo aver visto alcune immagini della mitica Sandra a ‘La Volta Buona‘.

Facendo ancora riferimento al lavoro della madre, De Lollis ha aggiunto di essere stato “molto geloso” dei baci che la donna dava sul set dei suoi film. “Pensano che io conosca tutti i film di mia madre, ma io in realtà no. E da piccolo, ricordo che la scena di un bacio mi diede molto fastidio”.