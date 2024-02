Messaggio struggente della figlia di Sandra Milo nel ricordo della madre. La donna ha condiviso una delle ultime foto della compianta attrice.

Dopo un mese dall’addio della compianta Sandra Milo, ecco arrivare un messaggio struggente da parte di sua figlia Azzurra. La donna ha ricordato la madre pubblicando quello che, probabilmente, è uno degli ultimi scatti che sono stati fatti in famiglia prima di dirle addio.

Sandra Milo, il messaggio della figlia e la foto

Sandra Milo

“Mamma, com’eri – anzi come sei – bella anche senza trucco! Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio”, ha scritto la figlia della Milo suscitando subito grande emozione nelle persone che hanno amato la madre.

“Un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome ‘mamma’, rispondere e udire ‘quando torni a casa? Cosa si mangia stasera?’”, ha proseguito la donna.

Azzurra ha poi continuato: “Un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo ‘ti voglio bene’. Un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione – era il nostro rito quotidiano – perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore”.

Evidente come il dolore della famiglia dell’attrice sia ancora molto forte. Anche per questo sono stati moltissimi a voler mandare un messaggo di sostegno e un abbraccio virtuale ad Azzurra e non solo.

Di seguito anche il post Instagram della figlia della compianta attrice: