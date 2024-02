Da poco diventato padre della splendida Allegra, Andrea Cerioli ha raccontato alcuni retroscena relativi alla scelta del nome della piccola.

Sono diventati genitori da meno di un mese e adesso si godono la loro Allegra. Parliamo di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione con il neo papà che ha raccontato al podcast ‘Hey Luca!’ di Luca Gervasi alcuni retroscena legati alla scelta del nome della piccola, arrivata… dopo un film.

Andrea Cerioli e il nome della figlia

In passato, Cerioli e la sua dolce metà avevano raccontato di aver scelto il nome Allegra per fare in modo che, esattamente come loro, anche la bimba avesse le iniziali A e C. Eppure, adesso, Andrea ha svelato che dietro la decisione di chiamare in quel modo la loro bambina ci sarebbe… un film.

“Hitch è un film meraviglioso, trovo veritiero che per conquistare una donna ci voglia dell’ingegno, dell’astuzia, perché per certi versi sono superiori a noi quindi bisogna darsi da fare. Ho sempre avuto il desiderio di chiamare mia figlia con la lettera A, perché con la lettera A iniziano il nome mio e di Arianna. Un giorno ho visto il film e la protagonista si è presentata come Allegra Cole, per me è un nome italiano e felice, cosa che io auguro a tutti nella vita. Ho annunciato il nome della bambina prima della nascita perché ero troppo emozionato”, ha detto l’ex volto di Uomini e Donne.

La bellezza di essere padre

Sull’essere diventato padre, invece, Cerioli ha detto: “Darò il massimo come padre. Non penso di essere perfetto ma ce la metterò tutta per esserlo. Secondo me il padre è una figura fondamentale nella vita di una figlia, è un punto di riferimento. A meno che tu non sia un padre di mer*a una donna nella vita cerca un uomo che le ricordi il padre, che l’ha fatta star bene”, ha spiegato l’ex UeD.

Nei piani di Cerioli l’intenzione, quindi, di essere sempre un punto di riferimento per sua figlia, ora e in futuro.

Di seguito anche un tenerissimo post Instagram del ragazzo insieme alla sua piccola Allegra: