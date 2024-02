Michelle Hunziker bravissima col piccolo Cesare. Mamma Aurora è andata a Parigi e il bimbo è rimasto con la nonna…

Aurora Ramazzotti è volata a Parigi per prendere parte ad alcuni eventi della Fashion Week francese e ha deciso di affidare il piccolo Cesare alle mani sapienti di sua madre, Michelle Hunziker, nonché nonna del bambino. Proprio la bionda showgirl ha raccontato come si sta divertendo con il bimbo che, quando la mamma non c’è, fa sempre un gesto particolare…

Aurora a Parigi, Michelle Hunziker nonna perfetta

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Come detto, la Ramazzotti è partita alla volta di Parigi per un giorno. La ragazza si è fatta vedere prima di tutto in albergo al fine di potersi preparare al meglio per l’evento ufficiale di Dyson dove è stata invitata insieme all’imprenditrice Martina Strazzer e all’influencer e content creator Giulia Valentina.

Aurora è partita da sola e ha affidato il suo bimbo, Cesare, alla nonna, ovvero a Michelle Hunziker. A confermarlo è stata la stessa showgirl svizzera che ha fatto vedere in che modo si comporta il bimbo senza sua mamma.

Michelle ha condiviso con i follower la colazione fatta con il piccolo che non riesce proprio a staccarsi dalla paperella kyokushin.

Proprio la paperella tenuta in mano da Cesare sarebbe il modo con cui il bambino sente meno la “lontananza” della madre.

La Hunziker, infatti, ha spiegato: “Bigné (il soprannome di Cesare ndr) sta sempre con il papero quando non c’è la mamma”.

Insomma, il bambino sa come comportarsi senza la sua mamma Aurora e siamo sicuri che non veda l’ora di riabbracciarla prestissimo anche se, va detto, nonna Michelle sicuramente non gli ha fatto mai mancare nulla.

Di seguito anche un recente post Instagram della svizzera in compagnia del nipotino che ha raccolto tantissimo affetto da parte dei seguaci della conduttrice: