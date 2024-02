Colpo di scena ad Amici dove Raimondo Todaro è stato messo alle stretta da un allievo che ha minacciato di lasciare la scuola.

Sale la tensione in vista del Serale di Amici. Dopo le discussioni mostrate nei precedenti daytime tra Raimondo Todaro e Nicholas ecco arrivare la resa dei conti. Tra i due, infatti, è andato in scena un confronto importante che ha portato l’allievo a minacciare l’addio dalla scuola.

Amici, Nicholas: “Me ne vado oggi”

All’interno della scuola di Amici, sono state ore piuttosto pesanti per il ballerino Nicholas che dopo aver sentito alcune parole del proprio maestro, Raimondo Todaro, ha chiesto un confronto con i professionisti per capire se, secondo loro, meritasse o meno l’accesso al Serale.

Successivamente, il danzatore ha visto proprio Todaro in un faccia a faccia molto diretto.

“Io credo che da quando sono qua ho dato il 100%. Mi svegliavo prima al mattino per andare a classico. Gli esercizi, della maestra e non solo. Senza dire nulla. Sentire che dici: ‘Darò la maglia a Nicholas solamente se avanza un posto…’. Non mi merito questa cosa. questa è una delle cose che mi ha fatto più male”, ha spiegato l’allievo.

“Io non ho detto esattamente questo”, ha provato a giustificarsi Todaro. “Se avanza, dipende dal numero di posti”.

Parole, quelle del maestro, che hanno portato la produzione ad intervenire nel confronto tra i due e spiegando all’insegnante che le sue scelte debbano essere eseguite in base alle sue preferenze per la sua squadra e non in base ad un discorso generico considerando anche gli altri allievi degli altri insegnanti.

A quel punto Nicholas ha poi aggiunto: “Alla fine darmi la maglia, come un contentino. Se questo è il tuo pensiero io me ne vado oggi”.

Staremo a vedere cosa farà il ragazzo.

