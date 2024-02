Festa bellissima per il compleanno di Rosa Perrotta. L’influencer ha mostrato sui social la sorpresa ricevuta e organizzata dal suo Pietro.

Rosa Perrotta ha compiuto 35 anni e il suo compagno, Pietro Tartaglione, le ha organizzato una festa a sorpresa bellissima in un noto locale di Milano. L’ex volto anche di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram gli scatti del party con tanto di messaggio con cui ha riassunto la sua emozione.

Il compleanno da sogno di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta

La bella Rosa, come detto, ha festeggiato in modo spettacolare i suoi 35 anni. Il merito, va detto, è del compagno Pietro che le ha organizzato un party a sorpresa in un locale di Milano.

Come ha fatto vedere la festeggiata, la location è stata preparata in modo impeccabile. L’allestimento del locale era su toni caldi tendenti al rosso. Presenti tantissimi personaggi noti e amici della Pererotta.

Tra gli invitati al party c’erano Paola Di Benedetto, Nicola Ventola, Danilo D’Ambrosio, Rocco Hunt, Ignazio Moser, Giulia Salemi e Jonathan Kashanian.

“Ragazze se avevo creduto alla cena romantica? Mmmmm…ni”, ha esordito la donna nel suo post social. “Vedevo ultimamente Pietro troppo spesso chiuso in bagno a parlare sottovoce…ora, a meno che non parlasse con una qualche (cosa alquanto impossibile)… Ed eccola la festa che tanto non avrei voluto fare quest’anno…e invece mi sarei persa questa meraviglia. Grazie a tutti voi per esserci stati”.

A completare il quadro perfetto del party, anche il menu della serata che, secondo quanto riportato da TgCom24 prevedeva tartare di ricciola, riso con sedano rapa e mirtilli, pesce con purè di topinambur e tartufo, mousse al cioccolato e le torte. Ben due: una a forma di cuore e una bianca.

Di seguito anche alcuni post Instagram della donna con le foto della festa per il suo compleanno: