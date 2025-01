Fuga romantica per Buffon e Ilaria D’Amico: ecco dove sono andati

Alcuni scatti social di Buffon e Ilaria D’Amico hanno fatto capire che la coppia è stata protagonista di un piccolo viaggio per una grande occasione.

Ormai sono coppia fissa da anni e al netto di qualche piccola recente polemica a proposito della famiglia allargata, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico stanno proseguendo il loro rapporto a gonfie vele. La conferma è arrivata anche da una recente fuga romantica in un posto speciale, arrivata, per la verità per una grande e importante occasione.

Buffon e Ilaria D’Amico: il viaggio

Attraverso alcuni contenuti social condivisi dai diretti interessati è stato possibile scoprire che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono stati protagonisti di un piccolo viaggio in una location mozzafiato e romantica in Italia.

In particolare, la coppia è partita alla volta di Venezia e lo ha fatto in compagnia di alcuni amici. L’occasione è stata davvero speciale, ovvero il compleanno del campionissimo ex portiere della Juventus e della Nazionale.

Gigi e Ilaria sono stati felici di trascorrere alcune ore insieme e anche con gli amici. In una delle foto pubblicate in un post Instagram, in fatti, ecco l’intero gruppo sorridente in posa a Piazza San Marco con tanto di Basilica alle loro spalle.

Le foto e dedica

Tra i vari scatti condivisi da Buffon su Instagram anche uno molto dolce dedicato unicamente alla bella Ilaria. Si tratta di un primo piano suo e della giornalista sportiva che ha confermato come entrambi siano estremamente felici di poter vivere al 100% la loro relazione.

Lo stesso ex portiere della Nazionale ha poi voluto fare una bella dedica social per rendere indelebile questo viaggio a Venezia: “Venezia quasi deserta e ancora più magica ed una fuga veloce per il mio compleanno: grazie amici! Grazie amore mio!”, ha scritto Gigi con tanto di emoticon di un cuore a completare il dolce pensiero.