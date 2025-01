“Non è una cosa sana”: Alena Seredova e la famiglia allargata con Buffon

Una domanda di un fan ad Alena Seredova ha portato la modella a fare chiarezza su alcuni concetti relativi alla famiglia allargata.

Sempre molto seguita sui social e apprezzata per la sua delicatezza e sincerità nell’affrontare anche gli argomenti più spinosi, Alena Seredova si è trovata a rispondere ad alcuni seguaci a proposito della sua famiglia che, dopo il matrimonio finito con Buffon, l’ha vista intraprendere una nuova vita con il manager Alessandro Nasi con il quale ha avuto una figlia.

Alena Seredova e la “famiglia allargata”

La bella Alena Seredova, senza peli sulla lingua e con grande delicatezza, ha scelto di rispondere alle diverse domande dei fan su Instagram.

In un Q&A con i fan, la modella si è soffermata sul concetto di famiglia allargata. Un qualcosa sul quale la donna ha voluto fare chiarezza.

Alena Seredova

“Per me famiglia allargata è fare ad esempio la vacanza tutti insieme con nuovi compagni etc”, ha detto la modella. In questo senso, la bella Alena non sembra essere troppo favorevole: “Trovo che non sia sano né per i bimbi, né per i grandi. Per il resto noi abbiamo Vivienne e loro hanno il loro bimbo, perciò alla fine è una famiglia allargata, ma ognuno si fa la sua vita”, ha concluso facendo riferimento a Gigi Buffon e Ilaria D’Amico e al loro piccolo Leopoldo Mattia.

Ad ogni modo, famiglia allargata o meno, sembra che il clima tra tutti i membri del nucleo sia davvero ottimale come mostrato anche nelle recenti foto da Praga condivise sui social.

L’ospitata in tv

Tra le altre domande che sono state poste alla Seredova anche una a proposito della ospitata, in realtà mai avvenuta di recente, a La Volta Buona. In questo senso, la donna ha scherzato precisando: “Non funziona che arrivi al portone della Rai, bussi e dici: ‘Scusate, eccomi qua’. Bisogna essere invitati…”.