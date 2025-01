Battuta e gesto discutibile: caos al Grande Fratello

Momento di tensione e anche di imbarazzo al Grande Fratello per una battuta con tanto di gesto discutibile andata in scena in giardino.

Nuova ondata di polemiche su un concorrente del Grande Fratello. A prendersi la scena, in modo negativo, è stato Tommaso Franchi per via di una battuta, a cui ha fatto seguito anche un gesto, che ha fatto molto parlare. Il ragazzo, infatti, si è espresso in modo molto antipatico verso Napoli e i napoletani con dei luoghi comuni davvero non commentabili.

La battuta di Tommaso Franchi al GF

Mentre si trovava in cortile a parlare con altri concorrenti del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha fatto una battuta di cattivo gusto con tanto di gesto, successivo, decisamente da condannare e che ha scandalizzato i presenti oltre che i telespettatori del reality.

Alfonso Signorini

Tommaso stava facendo riferimento alla parola “libero” che Mariavittoria stava pronunciando con due lettere “b”. In questo senso il ragazzo ha detto: “Si dice libero, non libbero con due b”.

“Senti, a Roma si dice libbero, con due B. A Napoli come si dice”, ha risposto Mariavittoria chiamando in causa Shaila.

A quel punto, ecco la battuta infelice di Tommaso: “A Napoli nessuno è libero“, le sue parole a cui ha poi fatto seguito un gesto brutto con le manette.

Reazioni e polemiche

Immediata la reazione dei presenti con Mariavittoria che ha capito la frase del ragazzo e l’ha subito mal giudicata: “Ma no, non si dice. Dai amo, meno male che non l’hanno sentito!”.

Peccato che sui social, utenti e telespettatori abbiano sentito e visto tutto dando vita ad una serie di commenti negativi nei confronti del concorrente della Casa. Qualcuno si è detto schifato della situazione mentre altri, pensando al reality, hanno proposto addirittura l’eliminazione. Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti per questa situazione davvero spiacevole messa in piedi da Tommaso.