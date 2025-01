Fedez provoca Selvaggia Lucarelli: la nuova “sfida” per il 2025

Sarà un 2025 all’insegna delle polemiche tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Il rapper, infatti, ha chiuso il 2024 con una provocazione…

Ha scelto la simpatia ma anche una forte provocazione per concludere il suo 2024 Fedez. Il rapper, via social, infatti, ha fatto un riassunto degli ultimi anni con tanto di sguardo al 2025 chiamando in causa la sua “amica/nemica” Selvaggia Lucarelli. La penna graffiante, infatti, sembra essere l’unica “certezza” di Federico per l’anno che verrà…

Fedez “sfida” Selvaggia Lucarelli per il 2025

Fedez si trova a St. Barth, ai Caraibi, e l’aria esotica sembra averlo particolarmente ispirato. Attraverso una storia su Instagram, infatti, il rapper ha fatto un riassunto degli ultimi anni prima di essere “profetico” in merito a cosa succederà nel 2025.

Fedez

“Allora ragazzi: 2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 un fantastico divorzio. Io non so cosa mi aspetterà nel 2025”, ha esordito Federico nelle sue stories Instagram.

Poi, tra ironia e una vena di voglia di provocare: “Ma so che c’è una sola certezza nella mia vita: che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco. Daje treni”, ha dichiarato il cantante facendo riferimento alla nota giornalista e giudice di Ballando con le Stelle con la quale non ha certo un rapporto idilliaco.

Al momento, la Lucarelli non ha risposto alla provocazione ma è molto probabile che presto possa farlo.

Le feste in solitaria in attesa dei figli

Il rapper, come detto, sta trascorrendo le vacanze di Natale e Capodanno ai Caraibi. Si tratta delle prime festività trascorse lontane dai figli Leone e Vittoria. I due piccoli, infatti, trascorreranno ancora questi giorni con mamma Chiara Ferragni e poi raggiungeranno il papà nella location mozzafiato. “Questo è il mio primo Natale senza di loro, quest’anno stanno con Chiara. Però ovviamente ci sentiremo”, aveva detto Fedez.