“Purtroppo senza i bimbi”: Fedez svela cosa è successo con Chiara per Natale e Capodanno

Primo Natale senza bambini per Fedez che trascorrerà le vacanze a Saint Barth, ai Caraibi. Sui social le parole del rapper.

Volato ai Caraibi per le vacanze di Natale, Fedez si è concesso ai suoi seguaci social rispondendo ad alcune domande. Direttamente da Saint Barth, il rapper ha spiegato che si tratterà del primo Natale senza i figli, Leone e Vittoria, che staranno con mamma Chiara Ferragni. Federico ha spiegato anche quando i due piccolo lo raggiungeranno.

Fedez, primo Natale senza figli

Vacanze di Natale in solitaria per Fedez che trascorrerà questi giorni di festa senza la famiglia. In particolare senza i suoi figli. Il rapper è partito a Saint Barth, ai Caraibi, da dove ha parlato con i suoi fan nel corso di una diretta social.

Fedez

“Sono a Saint Barth, purtroppo senza i bimbi”, ha detto Federico con un pizzico di malinconia e tristezza. “Questo è il mio primo Natale senza di loro, quest’anno stanno con Chiara. Però ovviamente ci sentiremo”, ha aggiunto.

Il rapper ha anche sottolineato come Leone e Vittoria lo raggiungeranno più avanti: “Però mi raggiungeranno qui. Non vedo l’ora che mi raggiungano qua a Saint Barth subito dopo Capodanno”, ha aggiunto.

Come sta il rapper

A quanto pare Fedez, al netto della tristezza per essere lontano dai figli in questo momento di festa, ha dimostrato di essersi ripreso dall’ultima apparizione pubblica fatta in tv. A Sarà Sanremo, infatti, il rapper aveva fatto preoccupare tutti per il suo stato “confusionale” nel quale era parso essere.

Solo dopo diverse ore lui stesso aveva voluto chiarire che tutto fosse ok. “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perchè tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste”, erano state le sue parole. “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù“, aveva ancora aggiunto.