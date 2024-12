“Uno di noi”: Stefano De Martino virale sui social, ecco perché

Simpaticissimo e amatissimo, Stefano De Martino si conferma unico nel suo genere con un filmato diventato virale sul web.

Stefano De Martino, noto ballerino, conduttore televisivo e amatissimo personaggio dello spettacolo, è stato avvistato a Napoli in un’insolita veste che ha conquistato il cuore dei suoi fan. L’ex ballerino di Amici si è concesso ad un momento di divertimento insieme a due celebri tiktoker napoletani, divenuti famosi per la loro originale attività di vendita di calzini in città.

Stefano De Martino virale sui social: il balletto

Amatissimo per il suo stile, Stefano De Martino si è confermato unico non solo sul piccolo schermo ma anche nella vita di tutti i giorni. Il presentatore di Affari Tuoi, infatti, è stato protagonista di un momento esilarante in compagnia di due noti volti dei social diventati famosi per la vendita di calzini in quel di Napoli.

Stefano De Martino

I tre personaggi, uniti da un’invidiabile sintonia, hanno realizzato un video esilarante che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico sui social. Nel filmato, Stefano si è calato con ironia e spontaneità nel ruolo di “venditore/ballerino”, improvvisando gag e scambi di battute con i tiktoker, che lo hanno coinvolto nelle loro tipiche scenette oltre che in una coreografia davvero simpatica.

Le reazioni

L’energia del video, unita alla simpatia e umiltà di De Martino, hanno scatenato una pioggia di commenti entusiasti: “Sei un grande!”, “Uno di noi!” e “Questo video è geniale!”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati dai fan. In poche ore, il contenuto è diventato virale, totalizzando migliaia di like e condivisioni.

Ancora una volta, De Martino ha dimostrato di essere non solo un artista di talento, ma anche una persona capace di avvicinarsi alla gente comune con naturalezza e spirito esattamente come fatto con l’approdo ad Affari Tuoi. Ad aggiungere un tocco romantico a tutta la vicenda, certamente, il fatto che il balletto sia andato in scena nella sua Napoli, dove effettivamente Stefano non poteva “negarsi”…