Leonardo Pieraccioni fa una rivelazione molto intima: “Non ho fatto s***o per tre anni”. La dura realtà dopo la separazione.

In questo momento Leonardo Pieraccioni è impegnato nella promozione del suo nuovo film “Io e te dobbiamo parlare” realizzato insieme al collega comico Alessandro Siani. Negli ultimi giorni, infatti, l’attore toscano è stato protagonista di numerose interviste, e in una di queste ha fatto una rivelazione molto intima che ha sorpreso tutti. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Leonardo Pieraccioni: la confessione dopo la rottura con Laura Torrisi

Durante l’intervista a Il Messaggero, il celebre attore toscano ha parlato della sua vita privata e dei cambiamenti che ha vissuto negli ultimi anni. Ha rivelato una storia intima legata alla fine della sua relazione con Laura Torrisi.

Pieraccioni, che a febbraio compirà 60 anni, ha raccontato che dopo la rottura con Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina, ha scelto di vivere un periodo di astinenza dalla vita sessuale, ma nessuno si aspettava questa durata.

“Per tre anni e mezzo, dopo la fine della storia d’amore con Laura Torrisi (la madre di sua figlia Martina, ndr), non ha fatto sesso“, ha dichiarato. Un lungo periodo che ha definito una fase di introspezione e di cambiamento, in cui ha imparato a vivere senza l’ansia da prestazione che a volte accompagna la vita di una persona famosa.

Un nuovo inizio e un film di successo

L’attore non ha solo parlato della sua vita privata, ma anche del suo ritorno al cinema con il film diretto da Alessandro Siani. Il film, che vede Pieraccioni nel ruolo di un poliziotto imbranato al fianco di Siani, ha già ottenuto un grande successo al botteghino, con quasi un milione e settecentomila euro in incassi in soli tre giorni.

Nonostante la carriera di successo, Pieraccioni ha anche parlato delle difficoltà personali, come la perdita di amici, e di come abbia imparato a vivere con maggiore leggerezza, abbandonando le preoccupazioni e abbracciando l’idea di “divertirsi”. Un messaggio che risuona con l’approccio che ha oggi verso la vita e il lavoro.