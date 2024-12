Dopo la finale di Ballando con le stelle, Federica Pellegrini rompe il silenzio e rivela: “Ci sono rimasta male”.

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha riservato molte sorprese, ma anche qualche polemica. Federica Pellegrini, tra i finalisti, non ha nascosto la sua delusione riguardo alle dichiarazioni della giuria, in particolare quelle di Fabio Canino. Una frase pronunciata dal giudice del programma avrebbe profondamente ferito la Divina. Scopriamo che cosa è successo.

Ballando con le stelle: la delusione di Federica Pellegrini

Durante la diretta, Canino ha affermato che avrebbe preferito vedere Federica Nargi al secondo posto, suscitando una reazione da parte di Pellegrini, che non ha gradito questa esternazione.

Pellegrini, delusa da quanto accaduto, ha commentato su Instagram: “È stato detto che la Nargi avrebbe dovuto essere la seconda finalista, ci sono rimasta un po’ male“.

Federica Pellegrini

Sebbene abbia riconosciuto che il televoto gioca un ruolo determinante, la nuotatrice ha dichiarato che le sarebbe piaciuto un po’ più di rispetto per il suo percorso nel programma. “Ballando con le Stelle è sempre stato così, il televoto decide molto” ha spiegato la campionessa, ma ribadisce che il tono della giuria non è stato del tutto appropriato.

Ballando con le stelle: il televoto e il ruolo della giuria

Federica ha detto che per lei il televoto è il “giudice supremo” a riprova che, sebbene la giuria abbia il suo peso, alla fine sono i telespettatori a determinare il destino dei concorrenti. Nonostante la sua delusione, ha comunque riconosciuto il talento di alcuni avversari e ha difeso il proprio percorso, affermando di non sentirsi colpevole per il risultato finale.

Sul piazzamento di Federica Nargi al terzo posto, Pellegrini ha sottolineato che la classifica dipende da diversi fattori, come i punteggi e gli abbinamenti, ma soprattutto dal televoto. “C’è un grande lato di fortuna” ha spiegato, “È una cosa che non si può controllare“.

Nel corso della puntata, ha anche voluto parlare di Selvaggia Lucarelli: “L’ho trovata molto reale” ha detto. Poi ha aggiunto: “La prima puntata mi ha detto che avevo fatto il peggior ballo della serata e mi ha scombussolato. Poi mi sono riguardata e aveva ragione. Mi ha dato la possibilità di dire ‘c’è da lavorare e devo mettermi d’impegno’. Poi i complimenti sono arrivati anche da parte sua e lei mi ha aiutato molto. Per questi motivi posso solo dire che mi ha spronato“.