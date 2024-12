Sonia Bruganelli e Angelo Madonia vanno a convivere? L’ex moglie di Bonolis rompe il silenzio e rivela come stanno le cose.

Sonia Bruganelli, l’ex moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha parlato della sua vita dopo la separazione e dei suoi attuali rapporti con l’ex marito.

Nonostante la fine del matrimonio, Sonia e Paolo hanno scelto di rimanere vicini, anche fisicamente, vivendo in appartamenti adiacenti. Questo legame continua a essere una costante nella vita di Sonia, nonostante sia andata avanti e abbia una nuova relazione con Angelo Madonia. Ma i due inizieranno mai una convivenza? L’imprenditrice dice la sua.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: amore senza convivenza

Dopo la separazione, Sonia Bruganelli ha deciso di vivere in un appartamento situato accanto a quello dell’ex marito, mantenendo così un legame stretto ma rispettoso.

“Non sento il bisogno di condividere la mia quotidianità con un nuovo compagno” ha dichiarato Sonia, che ha spiegato che la casa è per lei prima di tutto il luogo dove crescere i suoi figli.

Sonia Bruganelli

Nel corso dell’intervista ha anche rivelato: “Credo fermamente che non conviverò mai più“. Quindi questo vale anche per la nuova relazione con il ballerino? Per il momento la Bruganelli sembra essere molto decisa su questa scelta.

Rimanere vicini ma con spazi distinti: la filosofia di Sonia

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non ha mai compromesso i legami familiari. Sonia ha spiegato che, sebbene lei e Paolo vivano in appartamenti separati, i pranzi e le cene continuano a essere momenti familiari condivisi.

La scelta di vivere vicino a Paolo e ai figli Silvia e Davide è un modo per Sonia di preservare l’armonia familiare, pur ritagliandosi uno spazio tutto suo.

“La vicinanza fisica non interferisce con la mia autonomia” ha aggiunto.

Nonostante le difficoltà, Sonia Bruganelli afferma di aver trovato la sua nuova dimensione. Una donna che guarda al futuro, senza dimenticare le radici che l’hanno portata dove è oggi. “Sono una donna che guarda avanti, senza dimenticare le radici” ha concluso.