“Finalmente ve la presento”: Lino Banfi emoziona tutti

Il “nonno d’Italia”: Lino Banfi si è mostrato via social con la nipotina arrivata da poco, Matilde. Il filmato speciale è stato emozionante.

Primo Natale da bisnonno per Lino Banfi che da poco ha avuto il piacere di conoscere la piccola Matilde, sua nipote, anzi, pronipote. La piccola è stata mostrata dal noto attore in un filmato molto dolce con cui l’uomo ha voluto presentare la neo arrivata in famiglia al suo pubblico cogliendo l’occasione di fare gli auguri per le festività di Natale.

Lino Banfi presenta la nipote Matilde

“Eccola qui, questa è Matilde, finalmente ve la presento“. Sono state queste le parole con cui Lino Banfi ha presentato l’ultima arrivata in famiglia, la piccola Matilde, figlia di sua nipote Virginia, ovvero la figlia di Rosanna Banfi.

Rosanna e Lino Banfi

Nel filmato condiviso la piccola ha stretto l’indice al bisnonno che ha detto: “‘Saluta tutti’, vi augura un Buon Natale e Buon anno”.

Poi, con il suo solito fare simpatico e ironico Banfi ha aggiunto: “Ricapitoliamo, per non fare confusione. Virginia è mia nipote, io sono il nonno suo. Lei (la neonata Matilde ndr) è la mia pronipote”. Poi la precisazione: “Matilde Lucia“.

Il tenero video si è poi concluso con un bacio sulla minuscola manina della bimba e un saluto a tutti gli italiani che lo seguono via social.

L’arrivo della bimba

Non è la prima volta che la famiglia Banfi mostra la piccola Matilde Lucia. Infatti, era stata Rosanna Banfi ad annunciare la nascita della piccola con un tenerissimo post: “Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere. Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino. Ti amiamo Matilde, faremo tante cose insieme”.

Parole e momento davvero bello che i fan della famiglia hanno accolto con un’ondata di calore e di estremo affetto.