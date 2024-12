“Non è la mia classifica”: Carolyn Smith sbotta dopo la finale di Ballando

Un’altra edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa ma non tutti sono contenti per la classifica finale. Il commento di Carolyn Smith.

Si è conclusa sabato scorso una edizione davvero scoppiettante di Ballando con le Stelle. Tanto lavoro per i giudici ma soprattutto per la padrona di casa Milly Carlucci che si è trovata a risolvere diverse grane tra infortuni e polemiche. Alla fine, Bianca Guaccero ha trionfato con Giovanni Pernice anche se la classifica finale non ha convinto tutti, per esempio Carolyn Smith…

Carolyn Smith commenta la classifica di Ballando

La vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è stata netta nell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, eppure, il podio alle sue spalle non ha visto tutti convinti. Per esempio Carolyn Smith si è detta un po’ contrariata per la seconda posizione ottenuta da Federica Pellegrini.

Carolyn Smith

Intervenuta in collegamento a ‘Uno Mattina’, la Smith ha spiegato come non sia stata troppo favorevole alla classifica finale che ha visto, dietro la Guaccero, rispettivamente Federica Pellegrini e Federica Nargi.

“Non era la mia classifica“, ha affermato la coreografa presidente di giuria. Poi la precisazione in favore della Divina: “Sono contentissima per Federica Pellegrini, però ho detto anche ‘guardiamo il ballo’. Per me prima era Bianca, seconda Nargi tassativamente”.

Il parere su Angelo Madonia

Tornando al percorso fatto dalla Pellegrini, la Smith non ha certo dimenticato il lavoro svolto dalla donna con Angelo Madonia, poi escluso dal programma. “Pellegrini ha fatto uno sviluppo, ma non ha fatto tutto solo Pasquale La Rocca (il nuovo maestro assegnatole ndr). Angelo ha dato le basi di tutto, Pasquale ha finito il percorso. Però diciamo che la Nargi molto molto meglio della Pellegrini che da grande sportiva è riuscita a recuperare”, ha tenuto a precisare la Smith sottolineato anche i meriti del tanto discusso ballerino professionista.