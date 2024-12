“Ecco in che rapporti siamo”: la Cuccarini e il retroscena con Angelina Mango

Ospite a La Volta Buona, Lorella Cuccarini ha parlato non solo di sé ma anche del rapporto con la giovane cantante Angelina Mango.

Presente nel salotto de La Volta Buona con Caterina Balivo, Lorella Cuccarini ha avuto modo di parlare di diversi argomenti. Non solo i traguardi raggiunti in carriera con il recente disco di Platino ottenuto da ‘La Notte Vola‘, ma anche il suo rapporto con Angelina Mango, ex volto di Amici, a cui proprio la showgirl ha fatto da insegnante nel talent di Canale 5.

Lorella Cuccarini, il disco di Platino

Intervenuta a La Volta Buona nel pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo, Lorella Cuccarini ha raccontato alcuni aspetti della sua carriera e non solo.

In questo senso, la padrona di casa ha ricordato come quest’anno sia stato raggiunto un traguardo importantissimo dalla nota showgirl.

Lorella Cuccarini

Il brano ‘La Notte Vola’, infatti, ha ottenuto nel 2024 il Disco di Platino: “Incredibile, sì. Quest’anno ha fatto il disco di Platino. Non so perché”, ha detto la bella e brava Lorella. “L’anno scorso era disco d’Oro e quest’anno invece Platino. Diciamo che è uno di quei pezzi che non hanno tempo. Se me lo sarei aspettato? Nooo”, ha concluso a La Volta Buona la Cuccarini.

Il rapporto con Angelina Mango

Nel corso dell’intervista, poi, la Cuccarini ha avuto modo di parlare di una sua ex allieva ad Amici che nel giro di pochissimo tempo ha avuto un exploit non indifferente in ambito musicale: Angelina Mango.

La Balivo ha chiesto in che rapporti fosse la bella Lorella con la giovane artista: “Con Angelina ci siamo scritte. Sono contenta comunque che abbia deciso di prendersi una pausa, soprattutto perché ha fatto un anno davvero pazzesco: di successo ma anche di grande impegno a livello fisico. Per questo motivo un po’ di riposo può ripartire alla grande. Anzi, ne approfittiamo per salutarla”, ha detto.