“Non prendo sole da 20 anni”: Luisa Ranieri svela i suoi segreti di bellezza

Alimentazione, allenamenti ma non solo. Luisa Ranieri ha svelato i suoi segreti di bellezza per un fisico al top e una pelle unica.

Gli anni che passano ma per lei l’età sembra essersi fermata. Stiamo parlando di Luisa Ranieri che è stata protagonista di una bella intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato del suo rapporto con la “vecchiaia” ma soprattutto ha svelato quali siano i segreti per mantenersi in forma tra alimentazione, esercizio fisico e non solo…

Luisa Ranieri, i segreti di bellezza

La bellissima Luisa Ranieri non ha nascosto quale sia il suo rapporto con la bellezza e il proprio corpo. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha svelato qualche aneddoto relativo a come si tenga in forma e come riesca ad essere sempre così perfetta.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

La Ranieri ha spiegato di essere molto attenta all’alimentazione e, quindi, di “mangiare bene”. “Faccio un mestiere che ha a che fare con l’immagine! Tuttavia l’atteggiamento mio è piuttosto rilassato: penso che siamo nati per crescere, vivere, fare esperienze e invecchiare. Ma non è affatto detto che la vecchiaia sia una cosa negativa, è anche saggezza”.

In questo senso, la donna ha spiegato: “Sono una che mangia bene, che non prende sole da 20 anni, che si allena con costanza”. Sull’alimentazione nel dettaglio: “Faccio alimentazione funzionale da molti anni”.

Il timore di invecchiare

Se si parla di tempo e di vecchiaia, la Ranieri non nasconde il suo pensiero: “Il mio timore di invecchiare, come credo quello di tutte le donne, è legato al fatto che viviamo in una società schizofrenica“, ha precisato l’attrice.

“Se ti scoprono una ruga sul volto ti attaccano alla giugulare… d’altra parte se non te ne vedono ti attaccano lo stesso alla giugulare: chissà che cosa hai fatto per non avere rughe!”, ha concluso la donna.