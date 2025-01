Jessica Morlacchi, nuova confessione su Elodie: “Mi ha scritto…”

Dopo aver comunicato di essere parente di Elodie, Jessica Morlacchi ha spiegato al GF alcune curiosità del loro rapporto.

Aveva stupito alcuni giorni fa al Grande Fratello la rivelazione di Jessica Morlacchi in merito alla parentela con la nota cantante Elodie. Adesso, la concorrente del reality di Canale 5 è tornata sull’argomento nel corso dell’ultima diretta. Rispondendo ad alcune domande di Alfonso Signorini, la ragazza ha spiegato di aver ricevuto un messaggio dall’artista.

Jessica Morlacchi e il rapporto con Elodie

Come detto, le parole di Jessica Morlacchi al Grande Fratello relativamente alla parentela con Elodie avevano fatto molto discutere. Di questo argomento si è parlato anche nel corso del recente appuntamento in diretta con Alfonso Signorini che è rimasto incuriosito dalla situazione.

Elodie

“Ho saputo che sei cugina di Elodie, che rapporto avete?”, ha domandato il conduttore. Dopo aver sorriso la Morlacchi ha risposto: “Ho conosciuto Elodie quando avevo 17 anni, lei ha qualche anno meno di me. Ci siamo abbracciate! Poi l’ho un po’ persa di vista perché lei si è trasferita in Puglia e l’ho rivista in TV, con i capelli rosa”.

“Ora è diventata la splendida star che è. Mi ha scritto per farmi l’in bocca al lupo prima che entrassi al Grande Fratello”, ha proseguito la gieffina rivelando questo curioso aneddoto.

Il legame di parentela

Anche se secondo alcuni utenti la Morlacchi sta giocando su questa situazione legata al rapporto di parentela con Elodie, va detto che fino ad ora non sono arrivate smentite a riguardo.

Tutto, lo ricordiamo, era nato proprio dall’ex cantante dei Gazosa che parlando con le compagne nella Casa si era lasciata andare al racconto sull’artista spiegando che Elodie sarebbe sua cugina di secondo grado.

“Ma lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?”, le sue parole che hanno spiazzato tutti. E precisando ancora il rapporto di parentela aveva aggiunto: “I nostri nonni erano fratelli”.