“Elodie? Siamo parenti”: lo scoop al GF

Una rivelazione esplosiva al Grande Fratello: protagonista Jessica Morlacchi che ha confessato di essere parente di… Elodie.

Nessuno se lo aspettava ma quanto pare le sorprese al Grande Fratello non finiscono mai. Jessica Morlacchi, parlando nella Casa del reality con le altre coinquiline, ha rivelato di avere un rapporto di parentela con una famosissima cantante che sta dominando da anni le classifiche. Di chi si tratta? Della bellissima e bravissima Elodie…

Jessica Morlacchi parente di Elodie: le parole

Non solo flirt vari e discussioni. Al Grande Fratello è tempo anche di rivelazioni su legami di parentela inaspettati. A farle è stata Jessica Morlacchi che parlando con alcune compagne della Casa ha spiegato di avere un rapporto speciale con.. Elodie.

Jessica Morlacchi

Mentre la Morlacchi stava parlando con alcune amiche della Casa del GF e stava canticchiando “Black Nirvana”, canzone di Elodie, ecco lo scoop inaspettato che riguarda proprio la cantante.

La Morlacchi ha detto, infatti: “Ma lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?“, le sue parole che hanno spiazzato tutti. E precisando ancora il rapporto di parentela: “I nostri nonni erano fratelli”.

Le reazioni

Le parole di Jessica, va detto, hanno sorpreso i compagni della Casa con la Orlando che ha detto: “Ma davvero?”. Sui social, il filmato che riguardo lo scoop è subito diventato virale con tantissimi utenti che hanno voluto commentare in modo divertito.

“Totalmente random ma epica e iconica Jessica”, “Ma sarà vero?”, ha domandato un seguace del GF.

Al momento non sappiamo se le parole della Morlacchi siano state dette solo per ridere e far divertire i presenti o meno. Ma sarebbe davvero curioso essere venuti a conoscenza di tale legame di parentela tra le due. Staremo a vedere se Elodie vorrà dire qualcosa o se sarà la stessa Jessica a voler chiarire tale situazione nelle prossime ore.