“La telefonata che mi ha cambiato la vita”: Malgioglio si confessa

Un momento decisivo per la sua vita, personale e professionale: Cristiano Malgioglio ha svelato la telefonata più importante ricevuta.

Senza dubbio tra i personaggi più amati e apprezzati del panorama dello spettacolo, Cristiano Malgioglio è stato protagonista di una bella intervista con Francesca Fialdini in occasione della recente puntata di ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai 1. Il paroliere ha raccontato, senza mezzi termini, il momento più importante della sua vita, nonché della sua carriera.

Malgioglio e la telefonata che gli ha cambiato la vita

Intervenuto a ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai 1 con Francesca Fialdini, Cristiano Maglioglio ha tenuto a raccontare alcuni dei momenti più belli vissuti dal punto di vista personale e professionale. In particolare la telefonata che, a detta sua, gli ha cambiato la vita.

Cristiano Malgioglio

“Quando Mina mi ha chiamato per incidere la mia prima canzone, ero incredulo“, ha spiegato Malgioglio facendo riferimento appunto alla telefonata ricevuta dalla nota artista tantissimi anni fa. “Pensavo fosse uno scherzo. Mi aveva detto che le canzoni che le avevo proposto non erano adatte a lei”, ha aggiunto ancora il paroliere.

In quegli anni, però, l’artista decise di interpretare ‘L’importante è finire’, trasformando quel brano in un successo iconico svoltando, di fatto, proprio la carriera di Malgioglio. “Quando lo raccontai a mia madre non ci credette nemmeno lei”. E ancora: “Con Mina ogni parola acquista un significato nuovo, ogni emozione diventa universale”.

Il commento su Sanremo e Carlo Conti

Tra gli altri argomenti trattati da Malgioglio anche il prossimo Festival di Sanremo che vedrà Carlo Conti al timone. In questo senso, il paroliere si è complimentato con il conduttore per il lavoro che sta facendo in vista del prossimo appuntamento con la kermesse musicale: “C’è di tutto in questo Festival, Carlo ha fatto scelte straordinarie”.

Focus speciale su Angelina Mango: “L’avevo notata subito ad Amici, aveva qualcosa che gli altri non avevano. Mi piaceva. Ha una timbrica vocale e una sensualità uniche. Le dissi che avrebbe potuto vincere Sanremo e andare all’Eurovision, e così è stato. Auguro a tutti i ragazzi in gara una fortuna immensa”.