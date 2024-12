“Botox? Lo faccio da 20 anni”: Anna Pettinelli svela i ritocchini

La nota conduttrice radiofonica e insegnante di Amici, Anna Pettinelli, ha fatto alcune rivelazioni in tema chirurgia estetica.

La nota insegnante di Amici e conduttrice radiofonica Anna Pettinelli si è raccontata senza filtri nel podcast “Giudico il beauty di…” di Luca Buttiglieri. La donna ha avuto modo di parlare apertamente anche di chirurgia estetica senza negare di farne uso. In particolare, la Pettinelli ha svelato a che tipo di “interventini” si sottopone.

Anna Pettinelli, il rapporto con il botox

Parlando in modo molto libero con Luca Buttiglieri al podcast “Giudico il beauty di…”, Anna Pettinelli non ha nascosto il fatto di fare ricorso alla chirurgia estetica. In particolare, l’insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha svelato di ricorrere al botox da diverso tempo.

Anna Pettinelli

“Ti do una brutta notizia. Io ho iniziato a fare il botox intorno ai 45 anni”, ha detto la bella Anna. “Dopo 20 anni, con richiamini due volte all’anno, adesso devo farlo tre volte all’anno perché i miei muscoli si sono abituati. Questo significa che se uno inizia troppo presto, nella vita si trova prima o poi a non avere più effetti”, ha ammesso la Pettinelli con grande onestà.

“Chi nega è bugiardo”

La conduttrice radiofonica ha anche parlato delle persone che ricorrono alla chirurgia estetica ma, per qualche ragione, negano l’evidenza.

“Chi nega è bugiardo, perché lo fanno tutte“, ha detto. “Adesso io ho fatto un laser per delle rughe che non erano risolvibili con l’acido ialuronico. Ho fatto una passata intorno alla bocca, che mi ha lasciato il rosso per due giorni e ce ne ho messi dieci per tornare a una situazione normale, ma mi sembra che il risultato sia migliorato”.

Da precisare come la Pettinelli non abbia voluto spiegare a chi fossero riferite le frasi “lo fanno tutte”, ma è possibile fosse un discorso generico relativo a chi lavora nel mondo dello spettacolo.