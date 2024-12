Uno sguardo al 2025 con l’oroscopo di Paolo Fox a Domenica In: la reazione di Sonia Bruganelli che riguarda l’ex marito, Paolo Bonolis.

Ospite a Domenica In con Mara Venier su Rai 1, Sonia Bruganelli è stata protagonista di alcuni siparietti durante l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni, segno zodiacale per segno zodiacale, relative al prossimo anno, il 2025. Curioso come, al momento della spiegazione sul proprio segno e su quello dell’ex marito, Paolo Bonolis, la bella Sonia abbia dato vita ad un momento decisamente inatteso…

Sonia Bruganelli e l’oroscopo di Paolo Fox

Durante la recente puntata di Domenica In su Rai 1, l’ultima dell’anno 2024, da Mara Venier è stato tempo di previsioni per il 2025. In particolare quelle legate all’oroscopo di Paolo Fox che ha coinvolto, di volta in volta, i vari ospiti tra cui Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli

In questo senso, ha destato particolare curiosità la previsione fatta dall’esperto di Astrologia in merito al segno dei Gemelli e al segno di Pesci. Il primo, soprattutto, ha fatto riferimento all’ex marito della Bruganelli, Paolo Bonolis, suscitando diverse reazioni.

“Giove continua il transito nel segno dei Gemelli fino a giugno. Novembre e dicembre hanno bloccato le vostre iniziative e avete avuto dei fastidi. Siete in preparazione per un grande evento. Ci sarà un impeto durante l’estate, cinque stelle per amore e lavoro”, ha detto Fox sul Gemelli suscitando, in chiave amore, l’interesse dei presenti.

Il siparietto su Paolo Bonolis

Alle parole di Fox sul segno dei Gemelli, come detto, è intervenuta la Bruganelli che ha chiesto delucidazioni. La donna è parsa molto interessata tanto che la Venier le ha domandato: “Ma chi hai dei Gemelli?”.

La risposta è stata immediata: “Il mio ex marito (Paolo Bonolis ndr), per capire. Guarda quanto ha d’amore! Non vorrei che andasse male, anzi“. A quel punto la Venier ha detto: “Ma che ti frega se si risposa”, e la bella Sonia: “No io lo vorrei, mi farebbe piacere per lui ma mi interessava capire”.