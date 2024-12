Il noto coreografo Luca Tommassini è stato operato al cuore. Sui social la foto e il messaggio sull’esito dell’intervento.

Solamente pochi giorni prima di Natale, il noto coreaografo Luca Tommassini aveva raccontato via social di doversi sottoporre ad un delicato intervento al cuore. L’uomo, da quanto si è appreso, doveva subito un’operazione relativa alla valvola mitrale, un qualcosa di decisamente delicato e senza dubbio con un certo livello di pericolosità. Adesso, per fortuna, lo stesso Luca ha fatto sapere che tutto è andato bene mostrando persino uno scatto con una enorme cicatrice…

Luca Tommassini operato al cuore: come sta

In queste ore, come anticipato, Luca Tommassini ha reso participi tutti i suoi amici e seguaci del risultato dell’operazione alla quale è stato obbligato a sottoporsi. Il coreografo ha subito un intervento al cuore che, a quanto pare, è andato bene.

Luca Tommassini

Tramite un post su Instagram, Luca ha scritto: “Ciao dreamers. Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più “impegnativo” di quello che mi aspettavo. Voglio ringraziare subito il Dott. Piergiorgio Bruno e il Dott. Massimo Bassetti del policlinico Gemelli di Roma che hanno fatto una sorta di ‘miracolo’ salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna”.

La cicatrice e il recupero

Il messaggio social di Tommassini è poi proseguito: “Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto m. Spero che stiate festeggiando anche per me e che qualche secondo me lo abbiate dedicato… buone feste dal cuore (utilizzando l’emoticon del cuore appunto)”.

Oltre ai tanti messaggio di affetto ricevuti, a spiccare è la foto scelta per accompagnare il suo post. Luca, infatti, ha mostrato l’enorme cicatrice sul petto che ha suscitato diversi commenti da parte di amici e seguaci che gli hanno augurato pronta guarigione.