Il mondo del cinema in lutto per la morte del famoso attore statunitense che ha collaborato anche con Christopher Nolan, Nicky Katt.

Un altro pesante lutto ha colpito il mondo del cinema in queste ore dopo la scomparsa del celebre volto di ‘Lassie’. Addio, a soli 54 anni, a Nicky Katt, celebre per i suoi ruoli in ‘Boston Public’, ‘La vita è un sogno’ e ‘Insomnia’ di Christopher Nolan. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe deceduto alcuni giorni fa ma la notizia della dipartita è stata resa nota solo adesso.

Morto Nicky Katt

Ore di grande tristezza per il mondo del cinema dopo la notizia della morte del celebre Nicky Katt, attore statunitense di 54 anni. L’uomo sarebbe deceduto nei giorni scorsi per cause al momento sconosciute. A renderlo noto è stato il suo avvocato John Sloss e gli amici. Pare che la dipartita dell’attore risalga, per la verità, alla giornata dell’8 aprile 2025, ma solo ora sarebbe stata annunciata pubblicamente.

Sebbene non vi siano particolari informazioni sulle ragioni della morte dell’uomo, alcuni media locali hanno spiegato che l’attore sia morto a Burbank, in California. Il volto di Katt è ricordato soprattutto per alcune celebri opere come ‘Boston Public’, ‘La vita è un sogno’ e ‘Insomnia’ di Christopher Nolan.

La carriera e i film

Nel corso dell’importante carriera, Katt è stato un punto di riferimento per Linklater e per una serie di famosi registi tra cui Steven Soderbergh, Christopher Nolan, Robert Rodriguez e David Gordon Green.

L’attore aveva iniziato la carriera con delle piccole parti in alcune serie tv. Solo nel 1992 aveva fatto l’esordio al cinema in “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, e poi in “La vita è un sogno” di Richard Linklater dove erano presenti anche Ben Affleck, Matthew McConaughey, Parker Posey e Joey Lauren Adams.

Nella filmografia del compianto attore ecco opere come ‘L’inglese’, ‘Regole d’onore’, ‘Insomnia’, ‘Full Frontal’ e molte altre.