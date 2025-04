Lutto nel mondo del cinema: addio alla baby star di ‘Lassie’

Il mondo del cinema piange il terribile lutto: è morto il famosissimo attore Joey D. Vieira, celebre per aver la partecipazione in ‘Lassie’.

Un altro volto del panorama cinematografico internazionale ci ha lasciati. Dopo la perdita di Jay North, ecco l’addio alla famosa baby star di ‘Lassi’, Joey D. Vieira, diventato celebre proprio per aver interpretato Sylvester “Porky” Brockway nelle prime quattro stagioni dell’amata serie con il celebre amico a quattro zampe.

Morto Joey D. Vieira

Sono ore di grande tristezza per il mondo del cinema e dello spettacolo internazionale. Infatti, l’attore statunitense Joey D. Vieira, che ha interpretato il bambino della fattoria Sylvester “Porky” Brockway nelle prime quattro stagioni del telefilm ‘Lassie‘, è morto lunedì 7 aprile 2025 in una casa di riposo. Il decesso è avvenuto a poche ore dal suo 81esimo compleanno.

A rendere nota la dipartita dell’uomo è stato un altro attore, Jon Provost, che nella popolare serie tv interpretava il ragazzino Timmy Martin. “Che settimana infernale è stata. Un membro del cast originale di Lassie, Joey Vieira, “Porky”, è mancato ieri sera. Ho ricevuto una chiamata da sua figlia Shanyn che mi ha detto che era entrato in una casa di riposo un paio di giorni fa. Ho conosciuto Joey quando avevo sette anni, quando ho iniziato a lavorare a ‘Lassie’, ci siamo trovati subito bene e siamo rimasti amici per sempre […]”, ha scritto l’uomo in un post su Facebook.

La carriera dell’attore

Oltre al successo avuto con ‘Lassie’ quando aveva 10 anni, Vieira aveva preso parte nel corso della sua carriera in episodi di ‘Le grandi fiabe’ e ‘Io e i miei tre figli’ quando ancora era un ragazzino. Negli anni successivi eccolo in ‘Bob & Carol & Ted & Alice’ del 1969 ma anche in ‘Una pazza giornata di vacanza’, ‘Danko’ e ne ‘Il patriota’ del 2000. Nella sua vita professionale anche alcuni ruoli da regista e produttore.