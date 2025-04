Carmen Russo, la confessione intima su Enzo Paolo Turchi: “In 40 anni…”

Alcune voci trapelate sul marito Enzo Paolo hanno fatto molto arrabbiare Carmen Russo che ha deciso di replicare con alcune dichiarazioni.

Alcune settimane fa si erano sviluppati particolari rumors sulla sessualità di Enzo Paolo Turchi. Il noto coreografo, da anni accanto a Carmen Russo, è stato difeso da sua moglie che anche in queste ore ha voluto ribadire alcuni concetti dando ulteriori dettagli “intimi” riguardo la sua realzione con il marito con cui sta da ormai più di 40 anni.

Carmen Russo, le voci su Enzo Paolo Turchi

Da qualche settimana si sono susseguite voci antipatiche relative all’orientamento sessuale di Enzo Paolo Turchi. Io noto coreografo e marito di Carmen Russo era stato “accusato” su certi argomenti a seguito di alcune insinuazioni venute a galla al Grande Fratello ed in particolare dopo delle affermazioni di Zeudi Di Palma.

Carmen Russo – www.donnaglamour.it

Durante un’intervista nel salotto di Monica Setta a “Storie di donne al bivio”, la showgirl ha risposto con fermezza alle voci che circolano da tempo sul marito smentendo categoricamente: “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay“, ha detto senza giri di parole.

Lo sfogo

Successivamente, la bella Carmen ha sottolineato: “Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno”, le sue parole che chiudono anche quelle voci circolate in passato a proposito di una presunta crisi tra loro. Poi, anche il dettaglio ancora sulla sessualità di Turchi: “Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà. Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio“, ha tuonato la donna. Insomma, ulteriore grande smentita e la speranza che le voci possano finalmente fermarsi una volta per tutte.