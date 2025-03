Carmen Russo difende il marito Enzo Paolo Turchi dalle insinuazioni di Zeudi Di Palma e rivela il segreto del loro amore.

Carmen Russo ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle insinuazioni sul marito Enzo Paolo Turchi, sollevate dalla modella e ex Miss Italia Zeudi Di Palma al Grande Fratello. In un’intervista esclusiva al settimanale Nuovo Tv, la showgirl ha respinto con forza le voci che parlano di un possibile orientamento omosessuale di Turchi, un argomento che ha destato scalpore nelle ultime settimane. Ma non solo. La ballerina, infatti, ha rivelato qual è il segreto dell’affiatamento tra lei e il marito. Scopriamo che cosa ha detto.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: il segreto di 40 anni d’amore

Carmen Russo ha chiarito che i dubbi sulla sessualità del suo compagno di vita sono infondati e che, dopo oltre quarant’anni insieme, sarebbe stata la prima a notare un eventuale cambiamento. “Se Enzo Paolo fosse gay, me ne sarei accorta!” ha dichiarato, sottolineando l’intimità e la complicità che caratterizzano il loro rapporto.

“In tanto tempo un minimo dubbio mi sarebbe sorto e invece non è mai accaduto” ha aggiunto con determinazione.

Carmen Russo – www.donnaglamour.it

Ma qual è il segreto di una relazione così longeva e solida? Carmen Russo ha svelato che il loro legame si basa su un equilibrio perfetto di sesso, simpatia e rispetto reciproco.

“La passione cambia e si evolve nel tempo” ha spiegato, “Altrimenti finirebbe per essere ripetitiva e la noia non potrebbe che far male a un rapporto di coppia“. La showgirl ha sottolineato che la loro unione si fonda sulla complicità e sull’apprezzamento delle piccole cose della vita, che continuano a renderli felici.

La risposta a Zeudi Di Palma

Riguardo alle dichiarazioni di Zeudi Di Palma, Carmen ha dichiarato che la modella napoletana ha parlato senza cognizione di causa.

“Non hanno nemmeno condiviso l’esperienza di convivenza nella Casa del Grande Fratello“, ha precisato. Infatti, quando Enzo Paolo è uscito dalla Casa, Zeudi non era ancora entrata, quindi non aveva modo di conoscere la sua personalità o il suo comportamento. “Forse lei pensa che i coreografi abbiano tendenze omosessuali? Siamo nel 2025!“, ha concluso con un sorriso.