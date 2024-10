Carmen Russo: “Con Enzo vicini all’addio poi abbiamo fatto l’amore al GF e…”

La confessione di Carmen Russo sul suo rapporto con Enzo Paolo Turchi: la crisi e poi quel momento intimo al Grande Fratello.

Sì, era tutto vero. Almeno così sembra. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno avuto una piccola crisi che è rientrata grazie all’esperienza dell’uomo al Grande Fratello. Ad ammetterlo è stata la famosa ballerina in una intervista a Diva e Donna nella quale ha spiegato di essere arrivata vicina all’addio con la sua dolce metà ma di essersi poi ritrovati proprio nel reality, quando lei è entrata per alcuni giorni.

Carmen Russo

In questa edizione del Grande Fratello, tra i momenti più singolari accaduti c’è stato sicuramente quello legato alla crisi di Enzo Paolo Turchi. L’uomo aveva spiegato di trovarsi in difficoltà e aveva messo in dubbio persino il suo legame con Carmen Russo. Anche per questa ragione la donna era entrata nella Casa ed era rimasta alcuni giorni.

A distanza di tempo da quel momento, proprio la Russo ha sottolineato a Diva e Donna di aver vissuto davvero un momento di crisi col suo Enzo: “Eravamo vicino all’addio”, ha detto la donna confermando, quindi, una crisi.

Poi, però, qualcosa è cambiato. Infatti, nei giorni dentro la Casa, la coppia si è riavvicinata anche grazie ad un intenso momento fisico: “Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più”, le parole della Russo.

“Pensava lo volessi tradire”

La stessa Carmen Russo aveva spiegato a ‘Storie di Donne al Bivio’, il programma pomeridiano con Monica Setta, il dettaglio della crisi del compagno: “Enzo Paolo è un uomo fragile e nella Casa del GF ha avuto un momento di tristezza. Pensava che io lo volessi tradire, ma non ho mai pensato a un altro uomo. Appena ho capito che Enzo Paolo cominciava a fare brutti pensieri, che si stava facendo prendere dalla nostalgia di nostra figlia Maria sono entrata anche io nella casa”.