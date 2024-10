Paola Caruso mostra per la prima volta il futuro marito e il super anello della proposta

Dopo aver annunciato le future nozze, Paola Caruso ha mostrato sui social un video con la proposta ricevuta dal futuro marito Gianmarco.

Solamente pochi giorni fa ha annunciato a tutti a Verissimo di essere prossima alle nozze col suo Gianmarco. Adesso, Paola Caruso ha fatto vedere sui social alcuni dettagli della proposta di matrimonio ricevuta con tanto di super anello che le ha donato il futuro marito, anche lui fatto vedere per la prima volta sul web.

Paola Caruso, il video della proposta di matrimonio

Paola Caruso

Ci saranno sicuramente altri dettagli nei prossimi mesi, intanto Paola Caruso ha scelto di far vedere ai suoi fan sui social come abbia ricevuto la bellissima proposta di matrimonio dal suo Gianmarco. Attraverso un post su Instagram, la donna ha condiviso alcune immagini del giorno in cui ha ricevuto l’anello durante una vacanza sul Lago di Como.

Successivamente sono stati mostrati anche degli scatti proprio insieme a Gianmarco, uscito ufficialmente allo scoperto anche “in foto”. La futura sposa ha accompagnato i suoi contenuti anche da una didascalia super romantica: “I Said Yes” con tanto di cuore e altri hashtag relativi alla storia d’amore che sta vivendo.

La storia con Gianmarco

La Caruso aveva parlato proprio delle nozze a Verissimo pochi giorni fa. La donna aveva sottolineato come il figlio Michele resti sempre la sua priorità ma anche come adesso nella sua vita ci sia Gianmarco che la fa stare tranquilla e la rende felice. “Ho ricominciato a vivere anche io. Sono felice perché nella mia vita è arrivato un uomo: Gianmarco”.

L’uomo è diventato come un padre per il piccolo Michele e anche questo è fondamentale per la felicità della bella Paola che ha spiegato come le nozze siano in programma per luglio 2025. “Ci sposeremo il prossimo 10 luglio“, aveva confermato la donna.