Pierpaolo Pretelli: “Giulia Salemi scioccata, ecco perché”

Dalla nuova avventura lavorativa alla vita privata con l’arrivo del bebè: Pierpaolo Pretelli si racconta e svela un retroscena con Giulia Salemi.

Interessante intervista con annessi retroscena legati alla vita lavorativa e a quella privata per Pierpaolo Pretelli. Il ragazzo, parlando a Fanpage, ha avuto modo di soffermarsi sull’impegno a teatro con ‘Rocky Il Musical’ ma anche dell’arrivo, ormai sempre più vicino, del bebè che sta aspettando insieme alla sua dolce metà, Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli: tra Rocky e bebè in arrivo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Nel corso dell’intervista a Fanpage, Pretelli ha spiegato le grandi emozioni vissute nella veste inedita di protagonista nel lavoro a teatro: “C’è più energia rispetto alla tv. Con un teatro pieno hai un riscontro immediato con l’applauso e se non c’è, bisogna farsi qualche domanda (ride, ndr). Per fortuna, c’è stata una grande risposta. La storia di Rocky ci aiuta, ha una trama stupenda”.

Simpaticissimo anche il retroscena legato alla sua dolce metà, Giulia Salemi. A domanda precisa su come abbia reagito per questo lavoro inedito a teatro, Pretelli ha confessato: “Scioccata. Non immaginava che potessi essere all’altezza di un ruolo così importante in uno spettacolo teatrale. Mi ha fatto tanti complimenti. È venuta a vedermi con tutti i miei amici. Non mi avevano mai visto in un ruolo simile. Ho sempre sognato di fare una cosa simile, è questa la mia prima volta. È stato uno shock positivo per loro”.

La curiosità sul nome del figlio

Se si parla della Salemi, poi, inevitabile una domanda sul bebè in arrivo: “Un bel periodo per noi? Sì, bello pieno. Siamo in dolce attesa (ride, ndr). Mancano ancora tre mesi”. E sul nome ecco come la coppia ha deciso di sceglierlo: “Il nome è ancora un tabù. Magari sì, esattamente. Verrà in maniera naturale, senza pensarci troppo”, ha raccontato Pierpaolo.