Mare Fuori, famosa attrice del cast è incinta: “Ti amo di già”

Momento speciale per la famosa attrice del cast di Mare Fuori, Serena De Ferrari. La ragazza è incinta e sui social ha mostrato le foto del pancione.

Una bellissima notizia è arrivata ai fan di Mare Fuori. Una delle protagoniste della vincente serie è incinta. Di chi si tratta? Di Serena De Ferrari che nei giorni scorsi ha annunciato la dolce attesa e adesso ha fatto vedere anche come il suo fisico stia cambiando con il pancione che inizia a vedersi. Le foto hanno suscitato tantissime dolci reazioni.

Serena De Ferrari di Mare Fuori è incinta

Serena De Ferrari

Come anticipato, la famosa attrice di Mare Fuori Serena De Ferrari è incinta. Qualche giorno è arrivato l’annuncio ma è con gli ultimi recenti post social che la notizia si è piano piano diffusa. La ragazza aveva condiviso con i suoi fan alcuni scatti con annessa ecografia e messaggio: “Se senti freddo d’inverno scrivi sulla neve se la porterà via la primavera. Tu hai scritto 24 volte. Ne servono 90 per nascere. Ti amo di già”.

Adesso, sono arrivate anche altre foto che la vedono mandare ulteriori commenti sul suo fisico che piano piano si sta modificando.

I messaggi sul corpo che cambia

Come detto, sulla gravidanza non ci sono tante informazioni se non il fatto che il corpo della De Ferrari stia cambiando come lei stessa ha evidenziato scrivendo: “Ama il tuo corpo che cambia. E’ magia”. La donna ha trovato moltissimi messaggi d’affetto da parte di amici e colleghi ma anche dei fan che si sono detti particolarmente felici per lei.

Da sottolineare come non sia noto chi possa essere il suo compagno e padre del bebè in arrivo. Le uniche informazioni fanno riferimento ad un tag del fotografo, nulla di più. Staremo a vedere se nelle prossime settimane, Serena vorrà comunicare qualcosa di più a tutti coloro che la seguono.