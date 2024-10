Alice Campello dopo la rottura con Morata: “Sorrido per i figli ma…”

Torna a parlare Alice Campello a proposito della fine della relazione con Alvaro Morata: le frasi sui figli, la felicità e non solo.

Hanno spiazzato tutti annunciato la rottura del loro matrimonio. Eppure, tra Alice Campello e Alvaro Morata il legame resta fortissimo anche per via dei figli. Proprio dell’attuale situazione ha parlato la modella e influencer che ha risposto ad alcune domande dei fan. La donna ha ammesso che, al netto dei sorrisi di facciata, la sofferenza sia tanta.

Alice Campello parla dopo la rottura con Morata

Alvaro Morata e Alice Campello

Come riportato da Chi sul proprio sito, la Campello ha risposto ad alcune domande dei fan. Una di queste è stata: “Mi è difficile vedere quanto sia allegra Alice da quando si è separata da Alvaro Morata, sembravano un matrimonio idilliaco, con dei bellissimi figli e in tempo non si è già dimenticato tutto”.

La ragazza ha quindi risposto: “Capisco che tu possa pensarlo, ma è qualcosa di impossibile: essere felici come se niente fosse in una situazione del genere. Non userò nemmeno questa situazione per cercare compassione o per aumentare i miei momenti tristi affinché qualcuno mi scriva ‘poverina’”.

E ancora: “La vita continua e i problemi restano a casa mia… Quello che voglio che i miei figli vedano è che sorrido. Questo non significa che non stia male dentro“.

Il giallo della fede al dito…

Nelle stesse ore della confessioni ai fan, la Campello si era mostrata sempre sui social in modo inedito e con un anello al dito che aveva fatto sognare una reunion con il calciatore spagnolo. La donna sembrava aver indossato nuovamente la fede, simbolo dell’amore con Morata, ma in tanti hanno ipotizzato si trattasse, in realtà, di un anello qualsiasi. In questo senso, la donna non ha commentato lasciando a tutti questo dubbio…