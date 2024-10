Gianni Morandi inedito: festeggia la laurea di uno sconosciuto in strada. Il video

Incredibile gesto di Gianni Morandi che in giro per strada a Bologna ha festeggiato la laurea di un ragazzo in modo super naturale.

Mitico, unico, incredibile. Non ci sono più termini per definire la grandezza di Gianni Morandi, non solo quella a livello musicale. Il mitico cantante, infatti, si è reso protagonista di un grande gesto per un ragazzo che stava festeggiando a Bologna la sua laurea. Cosa ha fatto l’artista? Ha messo in atto una incursione a sorpresa…

Gianni Morandi festeggia la laurea di uno sconosciuto

Gianni Morandi

Gianni Morandi ospite a sorpresa ad una festa di laurea in pieno centro a Bologna. Ebbene sì, perché il famoso cantante ha deciso di compiere una strana e inattesa incursione. Mentre stava passeggiando vicino ad alcuni tavoli di un ristorante, ecco che la sua attenzione è stata attirata dalla festa dio un giovane che aveva la corona d’allora in testa.

A quel punto Morandi gli si è avvicinato dando vita ad un momento davvero singolare e iconico.

Il video e le reazioni

Nel filmato della scena condiviso sui social, si vede appunto Morandi fare la sua incursione verso il festeggiato e dirgli: “Dai, ce l’hai fatta”. Sorpreso e incredulo, il neo dottore ha replicato: “E si, ce l’ho fatta”. In sottofondo si sente poi: “Dai, non ci credo”, con riferimento appunto all’incursione del mitico cantante.

Proprio il grande Gianni ha poi voluto immortalare questo momento chiedendo ai ragazzi presenti alla festa di scattare una foto: “Su, dai, facciamoci una foto”. Un gesto davvero bello che ha suscitato tantissime reazioni e commenti. I fan di Morandi si sono scatenati sottolineando ancora una volta la semplicità e la generosità dell’artista che non è certo nuovo a determinati episodi che confermano il rapporto speciale con le persone, fan e non. “Unico nel suo genere e sempre disponibile”, “Un grande in tutti i sensi”, si legge tra i vari commenti al video condiviso su TikTok.