Shaila e Lorenzo, scatta la passione davanti a tutti: “Ma quella mano?”

Nessun freno al Grande Fratello tra Shaila e Lorenzo: i due si sono fatti prendere dalla passione davanti alle telecamere. Il video.

Hanno deciso di togliersi ogni freno e di vivere la propria relazione apertamente. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che al Grande Fratello, ormai, si godono ogni istante. In queste ore tra i due è scattata la passione persino in lavanderia dove si sono chiusi cercando privacy anche se, di fatto, si trovavano “davanti a tutti”.

GF: passione in lavanderia tra Shaila e Lorenzo

Grande Fratello logo

Dopo essersi vissuti al Gran Hermano, l’edizione spagnola del GF, Shaila e Lorenzo hanno fatto ritorno a Cinecittà con maggiore consapevolezza dei loro sentimenti e della loro voglia di stare insieme. Anche per questo, ormai, i due non si nascondono più e non temono le effusioni in pubblico.

Nelle ultime ore, la loro passione non sembra trovar freno e, infatti, eccoli protagonisti nella lavanderia della Casa, dove i due si sono scambiati abbracci e baci appassionati. Ma non solo. Infatti, ad un certo punto, la Gatta ha “toccato” per un attimo, almeno così è sembrato, le parti intime di Lorenzo.

Le reazioni

I filmati di quanto accaduto tra Shaila e Lorenzo sono presto diventati virali sui social e hanno suscitato l’ironia dei telespettatori e dei vari utenti del web. Molti si sono messi a ridere sottolineando come, probabilmente, i due stiano esagerando di proposito la loro storia per fare “hype” e rimanere protagonisti nel reality.

Altri, invece, hanno preferito solamente fare dell’ironia: “Ma quella mano? Dove gliel’ha messa?”, “Ma sto guardando il GF o un sito per adulti?”, si è domandato un altro utente. “Lei totalmente persa e lui felicissimo ma più in imbarazzo”, ha scritto invece un altro spettatore. Staremo a vedere se ci saranno dei risvolti o altre tappe di questa passione…