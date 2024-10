L’annuncio del famoso attore: “Sono malato, sto facendo la chemio”

ttraverso un lungo messaggio sui social il famoso attore Pietro Genuardi ha raccontato quanto sta vivendo e le sue condizioni di salute.

Una terribile notizia è arrivata in queste ore dai social: Pietro Genuardi, famoso attore italiano e protagonista anche de ‘Il Paradiso della Signore’, ha comunicato di essere malato. L’uomo ha spiegato cosa gli sia successo e come starebbe affrontando questo momento che lo vede impegnato anche con la chemioterapia.

L’annuncio di Pietro Genuardi: “Sono malato”

Pietro Genuardi

Come anticipato, attraverso un lungo post su Instagram, l’attore ha raccontato il dramma che sta vivendo: “È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”, le parole di Genuardi.

L’attore, sempre nel suo messaggio, ha affermato di aver già intrapreso delle cure: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”.

La speranza per il futuro

Dopo aver ringraziato il personale medico che si sta prendendo cura di lui, l’attore ha voluto mandare un segnale di speranza per il futuro rivolgendosi anche alla sua famiglia: “È difficile, sarà lunga ma l’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa”.