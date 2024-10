Una nuova coppia sarebbe nata a Ballando con le stelle: Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice beccati insieme in hotel.

Da quando è iniziata la nuova edizione di Ballando con le stelle sembrava già evidente l’intesa tra l’attrice Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice. Subito sono iniziati i rumors su una possibile frequentazione tra i due, soprattutto notando il loro grande affiatamento nel ballo e fuori dal palco.

Dopo numerosi rumors sarebbe finalmente giunta una prima importante conferma della loro presunta relazione. A lanciare la notizia bomba è stato il magazine Diva e Donna che ha pubblicato alcune foto inedite che lasciano poco spazio ai dubbi. Scopriamo che cosa è successo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: la notte in hotel

Dopo un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole, culminata in un romantico bacio, i due sono stati avvistati insieme fuori da un hotel.

Le foto, pubblicate da Diva e Donna, testimoniano un legame che va oltre la danza. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati immortalati mentre trascorrevano una serata insieme, e ciò conferma che la loro intesa non si limita solo alla pista da ballo.

Ma non è stata questa l’unica occasione in cui la coppia ha vissuto momenti speciali lontano dalle telecamere.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice insieme a Londra

Nelle scorse puntate del programma condotto da Milly Carlucci, il ballerino e l’attrice hanno rivelato di aver trascorso qualche giorno insieme a Londra, città in cui vive Pernice.

Questo viaggio avrebbe rappresentato un ulteriore passo nel loro rapporto, che li sta avvicinando sempre di più.

Di ciò che è successo a Londra non ci sono molte informazioni: che sia stato il loro primo viaggio di coppia? Non ci resta che aspettare per scoprire come si evolverà il loro rapporto.