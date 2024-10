Arisa parla della sua relazione con Walter Ricci e rivela il difficile momento che sta attraversando: “Una fase di down”.

In un’intervista al settimanale Chi, Arisa ha aperto il suo cuore riguardo alla sua relazione con Walter Ricci. Una rivelazione a cuore aperto, senza peli sulla lingua, che mette in luce alcune criticità nella loro coppia. Ma scopriamo che cosa ha rivelato la cantante.

Arisa e Walter Ricci: alti e bassi nella coppia

Durante l’intervista, Arisa ha rivelato dettagli inaspettati sulla relazione con il suo attuale compagno, Walter Ricci. “Come va con Walter? Meglio non parlarne” annuncia.

La cantante ha rivelato che attualmente stanno vivendo un momento difficile. “In amore ci sono alti e bassi, oggi siamo in una fase di down“, ha dichiarato la cantante.

Arisa

Ma Arisa ha poi aggiunto: “In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade. L’amore per durare deve essere una comunione di anime, non una fusione che è diverso“.

Infine, conclude: “Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo“.

Arisa dà priorità alla sua salute

La cantante ha spesso parlato dell’amore, anche rivelando quando era alla ricerca di un uomo. Ma adesso che l’ha trovato, pare che le cose non stiano andando come sperato.

Tuttavia, oltre all’amore la cantante ha deciso di riorganizzare le sue priorità: “Mi viene facile pensare alla mia salute come una priorità, pensare a me stessa è bello e soddisfacente” ha dichiarato.

Inoltre, aggiunge: “La felicità esiste e bisogna farci caso quando c’è, non dura in eterno però ti riempie e ti dà una gioia e una luce diversa“.

Riusciranno Arisa e il fidanzato Walter a superare il momento difficile che stanno attraversando? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.