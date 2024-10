Terremoto a Hollywood: la coppia formata da Zoe Kravitz e Channing Tatum sarebbe scoppiata! Le indiscrezioni.

Negli ultimi anni si era formata una delle coppie più amate di Hollywood, quella composta da Zoe Kravitz e Channing Tatum. Entrambi attori, i due avevano sorpreso tutti quando hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, con il benestare del padre dell’attrice, il famoso cantante e attore Lenny Kravitz.

Ma adesso un terremoto ha scosso Hollywood con un rumors inatteso: Channing e Zoe potrebbero essersi lasciati. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

Zoe Kravitz e Channing Tatum: una rottura inaspettata

Secondo quanto riportato dalle fonti, tra cui la rivista People, la coppia avrebbe deciso di mettere fine alla loro relazione dopo circa tre anni insieme e un fidanzamento annunciato nel 2023.

Solo un mese fa, Channing aveva condiviso su Instagram un post molto affettuoso dedicato a Zoe, in cui parlava dell’amore che provava per lei con parole che non lasciavano presagire alcuna crisi.

Tuttavia, nelle ultime settimane, Zoe è stata avvistata senza l’anello di fidanzamento, e ciò ha alimentato i rumor sulla loro separazione.

Zoe Kravitz e Channing Tatum: un amore nato sul set

L’amore tra i due attori era sbocciato sul set del film Blink Twice, diretto da Zoe Kravitz.

Un aspetto che rende la notizia ancora più triste è la reazione di Lenny Kravitz, padre di Zoe, che in varie interviste aveva espresso il suo totale supporto per la relazione della figlia con Channing Tatum.

Il cantante era molto felice all’idea di un matrimonio e sperava che la coppia potesse costruire un futuro insieme.

Tuttavia, al momento i portavoce di Channing Tatum e Zoë Kravitz non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla separazione. I fan sperano ancora che la loro sia una semplice crisi passeggera o una notizia infondata. Ma non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire la verità.