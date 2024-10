Pippa Middleton ha fatto infuriare tutti dopo l’inaspettato gesto! La sorella di Kate è finita nel mirino.

Pippa Middleton e suo marito, James Matthews, sono finiti al centro di una controversia con i residenti della campagna del West Berkshire. La coppia, proprietaria di una vasta tenuta di 58 ettari a Kintbury, ha infatti vietato l’accesso a un sentiero utilizzato da decenni dagli escursionisti locali. La decisione di chiudere il percorso ha provocato tensioni tra i coniugi Middleton-Matthews e i vicini.

Ma scopriamo che cosa è successo.

La chiusura del sentiero: le misure di James Matthews e Pippa Middleton

La tenuta acquistata dalla coppia in passato apparteneva al magnate del design Terence Conran. Quest’ultimo ha sempre garantito il passaggio agli abitanti della zona.

Tuttavia, James Matthews ha depositato un “avviso di dichiarazione di autostrada” presso il West Berkshire Council, una mossa che formalizza la volontà di considerare privato il sentiero.

Pippa Middleton e James Matthews

Con l’installazione di cartelli di “Proprietà privata” e “Vietato l’ingresso”, i coniugi hanno proibito ai residenti di percorrere il cammino. Una decisione che ha provocato il malcontento dei residenti.

Le associazioni di escursionisti contro i coniugi Middleton-Matthews

L’associazione West Berkshire Ramblers, che difende i diritti degli escursionisti, ha reagito immediatamente. Infatti, ha richiesto immediatamente un “ordine di modifica definitiva della mappa” al Consiglio del West Berkshire.

Questa misura punta a ristabilire l’accesso pubblico al sentiero, che i residenti dichiarano di aver utilizzato sin dagli anni ’60.

La legge inglese prevede che, se un sentiero è stato utilizzato da almeno vent’anni, esso possa essere rivendicato come diritto di passaggio pubblico. Nel frattempo, però, la coppia Middleton-Matthews ha deciso di mantenere le restrizioni imposte.

Al momento, tuttavia, la coppia non si è pronunciata pubblicamente sulla questione, e lo stesso vale per la famiglia reale britannica. Come si evolverà la disputa? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.