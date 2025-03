Maria De Filippi sarà ospite speciale ad Avanti Un Altro! By Night, lo show in prima serata condotto da Paolo Bonolis.

Giovedì sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Avanti Un Altro! By Night, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Ma la vera sorpresa della serata sarà la presenza di un’ospite d’eccezione che ha sorpreso il pubblico: Maria De Filippi.

Maria De Filippi protagonista del quiz di Paolo Bonolis

Maria De Filippi, regina indiscussa del palinsesto Mediaset, sarà tra i partecipanti dello show, accanto ad altri volti noti del panorama televisivo. Tra i concorrenti, infatti, spicca anche il comico Angelo Pintus, oltre ad alcuni ex protagonisti di Ciao Darwin, altro programma di successo firmato Paolo Bonolis.

L’inedita partecipazione di Maria De Filippi ha già scatenato la curiosità del pubblico. Come se la caverà nel celebre gioco a premi? Sarà in grado di rispondere alle stravaganti domande del conduttore?

Oltre a garantire momenti di grande intrattenimento, Avanti Un Altro! By Night avrà anche uno scopo benefico. Il montepremi della puntata sarà infatti devoluto al Ce.R.S., una Onlus che fornisce assistenza domiciliare gratuita ai bambini con disabilità gravi.

Qui il video della pubblicità della serata speciale di Avanti Un Altro!.

Avanti Un Altro! By Night: una serata speciale in casa Mediaset

L’appuntamento speciale arriva in un momento strategico per Mediaset, che ha posticipato la messa in onda de Il Turco, la miniserie con Can Yaman e Greta Ferro, slittata ora per aprile.

Nell’attesa, il pubblico potrà godersi una serata all’insegna delle risate e delle emozioni con Paolo Bonolis e Maria De Filippi, una coppia televisiva che promette grandi momenti di spettacolo.