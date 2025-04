Elisabetta Gregoraci senza filtri a Verissimo rivela il difficile periodo vissuto fino al ricovero in ospedale, e una dolorosa assenza.

Per Elisabetta Gregoraci non sono stati mesi facili quelli appena trascorsi. Nel settembre scorso, infatti, la showgirl era stata ricoverata per alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a rallentare i ritmi frenetici della sua vita.

Anche la sua vita sentimentale ne ha risentito e oggi, a distanza di qualche mese, è pronta a sfogarsi e a rivelare tutta la verità. Per farlo ha scelto il salotto di Verissimo in cui ha rivelato tutti i dettagli del difficile periodo trascorso. Scopriamo che cosa ha rivelato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci si confessa a Verissimo: “Mi sono ammalata per lo stress”

Durante l’intervista a Verissimo andata in onda ieri,13 aprile, Elisabetta Gregoraci ha aperto il suo cuore. La showgirl calabrese, 45 anni, ha spiegato di aver vissuto mesi complicati, segnati da uno stress emotivo fortissimo che l’ha portata al ricovero in ospedale per dieci giorni.

“Il mio fisico ha ceduto, non riuscivo più a reggere il peso delle cose. Mi hanno trovato un’infezione, ero sfinita. Adesso sto bene, ma ho capito che non si può fare tutto da soli” ha dichiarato visibilmente commossa.

Qui il video dell’intervista.

Il crollo emotivo e fisico è stato innescato da una serie di eventi traumatici: la perdita della conduzione di Battiti Live, programma a cui era molto legata, e il trasferimento del figlio a Ginevra, che l’ha profondamente destabilizzata.

“In pochi mesi è cambiato tutto. Un giorno sono crollata, mi è salita la febbre e non mi sono più rialzata per giorni” ha raccontato.

La solitudine e la delusione: “Il mio compagno non c’era”

Elisabetta Gregoraci ha rivelato che, durante il ricovero, la persona che avrebbe dovuto starle accanto è invece scomparsa.

“Non parlo di Flavio Briatore, con cui ho un rapporto bellissimo. Parlo di qualcun altro, che in quel momento non c’era. Ci sono rimasta male” ha detto, riferendosi indirettamente all’imprenditore Giulio Fratini, con cui la storia d’amore è ormai conclusa.

Dopo aver toccato il fondo, la conduttrice ha deciso di intraprendere un percorso psicologico per affrontare lo stress e la fame nervosa da cui era stata colpita. “Ho capito quanto sia importante volersi bene e dare priorità a sé stessi. Ora sto bene da sola, e per me è un grande traguardo” ha concluso.